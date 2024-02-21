NBA／太陽簽下35歲資深前鋒Young輔佐「三巨頭」 最快週五迎首秀
隨著交易截止日結束，想奪冠的老將也陸續找奪冠列車，在今（21）日鳳凰城太陽宣布，正式簽下35歲鋒線球員Thaddeus Young ，他將穿上30號戰袍為球隊出戰，最快將在本週五（23）日對陣達拉斯獨行俠迎來太陽生涯首秀。
記者張志宇／綜合報導
Thaddeus Young在07-08球季進到聯盟，生涯效力過費城76人隊、明尼蘇達灰狼隊、布魯克林籃網隊、印第安納溜馬隊、芝加哥公牛隊、聖安東尼奧馬刺隊、多倫多暴龍隊，本季為暴龍出戰23場比賽，包括6場先發，場均貢獻5.0分、3.3籃板、2.2助攻。
對於簽下Thaddeus Young，太陽總管James Jones表示，「Thaddeus是位令人尊敬的資深球員，在我們追求總冠軍的過程中，他將使我們成為一支更好的球隊，且Thaddeus非常聰明，在高強度比賽保有競爭力，他的身高與防守能力，能讓我們的陣容更加多元化。」
值得一提，根據美聯社透露，Thaddeus Young在NBA已經出戰1162場比賽，在現役球員中，出場次數僅次於「詹皇」LeBron James和目前效力金州勇士的Chris Paul。