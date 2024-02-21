今起限4天！7-11拿鐵買2送1、珍珠撞奶37元 全家元宵咖啡買1送1
迎接2月22日「有愛日」，7-11在APP寄杯發動多杯組222元，像是6杯黑糖珍珠撞奶只要222元，門市今（21）日起也有精品咖啡2杯119元、全系列燕麥飲品買2送1。全家則限時3天發動元宵節優惠，私品茶「花生圓圓」系列買1送1。
記者黃韻文／綜合報導
2月22日到來，由於2諧音近「愛」，「222」讓人覺得是充滿愛的日子。7-11率先發動「222有愛日」咖啡優惠，今（21）日起至2月24日限時4天，在APP線上寄杯推出指定案型222元，包括燕麥系列指定冰飲5杯、GODIVA迦納熱巧克力3杯、經典冰可可3杯、黑糖珍珠撞奶6杯都是222元。
此外，門市則有「植感好生活」優惠，今（21）日起至3月5日期間，到門市買CITY全系列燕麥飲品任選買2送1，相當於6.7折，活動品項包含：燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶。迎接精品咖啡新風味上市，門市同步推出精品拿鐵、精品美式大杯任選2杯119元。
周六（2月24日）就是元宵節，全家便利商店則自2月23日至2月25日限3天，在門市祭出花生圓圓拿鐵（75元）、花生圓圓醇奶（65元）任選買一送一，如果不喜歡熱甜湯的人，不妨試試加了拿鐵的蜜花生豆奶，喝咖啡還能吃到包花生內餡的桂冠小湯圓。