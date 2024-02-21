誤會兒子遭霸凌！台中家長「帶武士刀」衝學校談判　遭警壓制蹲地

今起限4天！7-11拿鐵買2送1、珍珠撞奶37元　全家元宵咖啡買1送1

▲迎接2月22日「有愛日」，7-11線上寄杯多杯組222元，門市另有燕麥拿鐵買2送1；全家元宵節開喝湯圓拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
▲迎接2月22日「有愛日」，7-11線上寄杯多杯組222元，門市另有燕麥拿鐵買2送1；全家元宵節開喝湯圓拿鐵買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

迎接2月22日「有愛日」，7-11在APP寄杯發動多杯組222元，像是6杯黑糖珍珠撞奶只要222元，門市今（21）日起也有精品咖啡2杯119元、全系列燕麥飲品買2送1。全家則限時3天發動元宵節優惠，私品茶「花生圓圓」系列買1送1。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2月22日到來，由於2諧音近「愛」，「222」讓人覺得是充滿愛的日子。7-11率先發動「222有愛日」咖啡優惠，今（21）日起至2月24日限時4天，在APP線上寄杯推出指定案型222元，包括燕麥系列指定冰飲5杯、GODIVA迦納熱巧克力3杯、經典冰可可3杯、黑糖珍珠撞奶6杯都是222元。

▲7-11 APP線上寄杯指定案型222元。（圖／業者提供）
▲7-11 APP線上寄杯指定案型222元。（圖／業者提供）
此外，門市則有「植感好生活」優惠，今（21）日起至3月5日期間，到門市買CITY全系列燕麥飲品任選買2送1，相當於6.7折，活動品項包含：燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶。迎接精品咖啡新風味上市，門市同步推出精品拿鐵、精品美式大杯任選2杯119元。

▲2月21日至3月5日7-11門市推出「植感好生活」活動。（圖／業者提供）
▲2月21日至3月5日7-11門市推出「植感好生活」活動。（圖／業者提供）
周六（2月24日）就是元宵節，全家便利商店則自2月23日至2月25日限3天，在門市祭出花生圓圓拿鐵（75元）、花生圓圓醇奶（65元）任選買一送一，如果不喜歡熱甜湯的人，不妨試試加了拿鐵的蜜花生豆奶，喝咖啡還能吃到包花生內餡的桂冠小湯圓。

▲全家花生圓圓新滋味 搭經典熱拿鐵香濃開賣，新品限時享有會員嚐鮮價69。（圖／全家提供）
▲全家「花生圓圓拿鐵」75元，元宵節優惠限時3天買一送一。（圖／全家提供）

限5天！7-11雪糕、焗飯買1送1　全家「大蒜餅乾、巧克力」買1送1

7-11聯名木曜！超商首款「麻辣小龍蝦飯糰」　泱泱指定：飯量加大

7-11開學超鬧！包裝衛生紙「抽出棉花糖」　超大橡皮擦內裝魷魚絲

2024元宵燈會／全台燈籠領取一次看　7-11、全家免費送寶可夢燈籠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞