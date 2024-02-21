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用新台幣支持國民ETF！高股息00878買氣爆　7個交易日吸金109億元

▲有118萬人持有，號稱是「國民ETF」的國泰永續高股息ETF（00878），光是2月僅7個交易日就吸金109億元、整體規模上看2587億元。（示意圖／取自Pexels）
▲有118萬人持有，號稱是「國民ETF」的國泰永續高股息ETF（00878），光是2月僅7個交易日就吸金109億元、整體規模上看2587億元。（示意圖／取自Pexels）

記者魏妤庭／台北報導

高股息ETF相當受到投資人喜愛，其中，有「國民ETF」封號的國泰永續高股息（00878）則是備受學生、上班族、家庭主婦青睞，擁有118萬受益人，僅次於中鋼124萬股東，截至2/20以前，僅7個交易日就吸金高達109億元，整體規模增加至2587億元，買氣相當驚人，也顯示其受歡迎程度。

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根據集保結算所大數據平台統計，若將投資人分為22歲以下學生族，23到65歲上班族、家庭主婦以及66歲以上退休族，就可以發現年齡層不同，持股偏好也有所差異。不過，配息穩定且有一定的抗跌能力，受到不少投資人喜愛。其中，國泰永續高股息（00878）便是一例，光是2月以來，僅僅7個交易日，就吸引大批投資人投資，金額高達109億元，整體規模上看2587億元，可見其買氣有多旺。

法人分析，00878具備配息穩定向上，較大盤更能追漲抗跌，又有產業配置均衡的特色，因而吸引不同類型投資人青睞，不僅成為學生族、上班族或是家庭主婦心中的持股標第一名，也是全台第二投資標的，共有118萬人持有，僅次於中鋼的124萬股東。

觀察00878去（2023）年4季配息紀錄，第一、二季皆配發0.27元，第三、四季配發0.35元，本季預估配息金額也已公告，配息穩定成長，讓初次投資的學生族或是想要幫自己加薪、存私房錢的上班族及家庭主婦，能有信心穩定存股。

國泰永續高股息(基金之配息來源可能為收益平準金)(00878)經理人游日傑表示，基金成立超過3年、歷經多空循環，有較長期的報酬數字讓投資人參考，空頭年如2022年，台灣加權股價報酬指數全年報酬率為-18.7%，而00878追蹤的「MSCI台灣永續高股息指數」報酬率為-8.8%，明顯更抗跌；若以多頭年數據觀察，2023年台灣加權股價報酬指數報酬率為31.5%，00878追蹤之標的指數含息報酬率則是47.8%，也比大盤更會漲。此外，產業配置均衡，電子、金融、傳產均有佈局，更能抵禦產業波動的風險，適合長期配置。今年第一次除息落在2/27，投資人最晚可在2/26前買進或持有。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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