用新台幣支持國民ETF！高股息00878買氣爆　7個交易日吸金109億元

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法人分析，00878具備配息穩定向上，較大盤更能追漲抗跌，又有產業配置均衡的特色，因而吸引不同類型投資人青睞，不僅成為學生族、上班族或是家庭主婦心中的持股標第一名，也是全台第二投資標的，共有118萬人持有，僅次於中鋼的124萬股東。
觀察00878去（2023）年4季配息紀錄，第一、二季皆配發0.27元，第三、四季配發0.35元，本季預估配息金額也已公告，配息穩定成長，讓初次投資的學生族或是想要幫自己加薪、存私房錢的上班族及家庭主婦，能有信心穩定存股。
國泰永續高股息(基金之配息來源可能為收益平準金)(00878)經理人游日傑表示，基金成立超過3年、歷經多空循環，有較長期的報酬數字讓投資人參考，空頭年如2022年，台灣加權股價報酬指數全年報酬率為-18.7%，而00878追蹤的「MSCI台灣永續高股息指數」報酬率為-8.8%，明顯更抗跌；若以多頭年數據觀察，2023年台灣加權股價報酬指數報酬率為31.5%，00878追蹤之標的指數含息報酬率則是47.8%，也比大盤更會漲。此外，產業配置均衡，電子、金融、傳產均有佈局，更能抵禦產業波動的風險，適合長期配置。今年第一次除息落在2/27，投資人最晚可在2/26前買進或持有。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。