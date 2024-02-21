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NBA／KD想為美國出征奧運！最期待組訓跟LeBron、Curry一對一單挑

▲現效力太陽球星Kevin Durant（右）表示想再次代表美國隊出戰巴黎奧運，並最期待組訓跟LeBron James（左）等球星單挑。（圖／美聯社／達志影像）
▲現效力太陽球星Kevin Durant（右）表示想再次代表美國隊出戰巴黎奧運，並最期待組訓跟LeBron James（左）等球星單挑。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

巴黎奧運將在今年7月展開，其中有關美國男籃是否派出最強陣容，也令外界好奇，日前「詹皇」LeBron James就透露只要健康允許，就會成為美國男籃的一員，今（21）日太陽球星Kevin Durant也在播客節目上表示，「想再次代表美國隊出戰2024年巴黎奧運，並希望斬獲生涯第4枚金牌，最喜歡組訓時大家一對一環節。」

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Kevin Durant在播客節目《BOARDROOM》表示，「我會盡全力參加巴黎奧運，會為這支美國隊負責，我很興奮能再次回到美國隊，重新回到那種兄弟情當中，這種感覺是無與倫比的。」

對於參加美國隊最喜歡哪個環節，Kevin Durant更直言，「訓練結束後的一對一環節，是我認為最棒的東西，那種較量只會讓彼此變得更好，顯然我想跟LeBron James較量，也還想與Kawhi Leonard、Paul George、Stephen Curry，與那些年輕球員較量，譬如Anthony Edwards、Devin Booker與Jason Tatum。」

Kevin Durant在過去3屆參加奧運共攻下435分，高居美國隊隊史第1，比被他擠到第2的Carmelo Anthony多了99分，且只花了22場比賽就締造此紀錄，「甜瓜」當初花了31場，此外Kevin Durant總籃板數為118個、總助攻數為71次，分別排在隊史第3和第4。

值得一提，日前《The Athletic》表示，「詹皇」LeBron James在去年表態願意出戰奧運，目前已經招募Stephen Curry、Kevin Durant與Jayson Tatum、其中在湖人隊友Anthony Davis更是已經表態願意參加，並表示，「如果他們（指美國籃協）有問我，我會參加。」

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