NBA／KD想為美國出征奧運！最期待組訓跟LeBron、Curry一對一單挑

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對於參加美國隊最喜歡哪個環節，Kevin Durant更直言，「訓練結束後的一對一環節，是我認為最棒的東西，那種較量只會讓彼此變得更好，顯然我想跟LeBron James較量，也還想與Kawhi Leonard、Paul George、Stephen Curry，與那些年輕球員較量，譬如Anthony Edwards、Devin Booker與Jason Tatum。」
Kevin Durant在過去3屆參加奧運共攻下435分，高居美國隊隊史第1，比被他擠到第2的Carmelo Anthony多了99分，且只花了22場比賽就締造此紀錄，「甜瓜」當初花了31場，此外Kevin Durant總籃板數為118個、總助攻數為71次，分別排在隊史第3和第4。
值得一提，日前《The Athletic》表示，「詹皇」LeBron James在去年表態願意出戰奧運，目前已經招募Stephen Curry、Kevin Durant與Jayson Tatum、其中在湖人隊友Anthony Davis更是已經表態願意參加，並表示，「如果他們（指美國籃協）有問我，我會參加。」
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