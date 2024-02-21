經濟部擬4月調漲電價！徐旭東坦言：針對用電大戶調漲可能性滿高
經濟部將在3月召開電價審議會，預計4月調漲電價，經濟部長王美花昨（20）日受訪談及電價問題，她表示，若不調漲電價，台電恐陷入嚴重虧損，雖尚未有定案，但透露用電大戶要承擔較多義務。對此，遠東集團、裕民航運董事長徐旭東今（21）日表示，希望不是針對大戶調漲，但也坦言針對用電大戶調漲的可能性滿高。至於可以多少漲幅可以接受，他則說「這個問題很難回答」。
記者魏妤庭／台北報導
王美花昨日陪同行政院長陳建仁出席立法院「提出施政方針及施政報告並備質詢」前受訪，針對電價問題，她表示，目前電價並沒有定案，要等到送交電價審議會討論。原則上會爭取政府財務支持，目前規劃用電大戶會承擔較多義務，設計上減緩對一般民眾的影響。
徐旭東今日出席中華民國航運界113年春節團拜時，被問及對高壓用電大戶調漲電費一事，他回應表示，各種原物料都漲，電價很自然要調整，但是否針對大戶，希望不是如此。不過也坦言針對用電大戶調漲的可能性滿高，因為找大的收錢方便。
至於電價調幅多少可以接受？徐旭東表示，這個問題很難回答，有的航運電放佔生產比例有的很大，有的過頭，這是很難回答的題材。另談到全球景氣問題，則認為全世界經濟有些變化，但影響層面不大，目前看來沒有很差。