聯發科MWC秀次世代衛星寬頻實力　手機即時AI影片生成應用

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聯發科以其最新旗艦5G行動處理器天璣9300，現場展示業界首見在手機端處理的即時AI影片生成應用。天璣9300內建全球首創的硬體生成式AI引擎，具備安全、個人化AI能力，能高效利用記憶體頻寬、支持LoRA裝置端生成式AI技能擴充技術，生成式AI處理速度是前一代AI處理器的8倍。
聯發科Dimensity Auto透過與全球汽車生態系夥伴的合作，打造智慧汽車駕乘體驗。聯發科聯合車用系統公司OpenSynergy HyperVisor車載虛擬作業系統，共同推動安全優先的功能；與軟體公司ACCESS合作，結合其Twine4Car方案打造豐富的多螢幕娛樂和互動服務體驗。Dimensity Auto智慧座艙及車用資訊娛樂平台提供高效處理能力，支持多作業系統同時運行、多路無線連網管理、多視窗影片同步播放，更能為車內駕駛與乘客帶來豐富的3D視覺效果和生成式AI體驗。
聯發科新推出的T300平台讓物聯網產品輕鬆升級到5G-NR，特別適用對連線效率和電池續航有著極高要求的物聯網產品，例如穿戴裝置、輕量級擴增實境裝置，以及需要持續連線的物聯網模組等。聯發科將展示如何透過精細調校的排程技術，較上一代產品顯著降低關鍵網路流量的傳輸延遲，為擴增實境及工業物聯網應用帶來穩定的低延遲（URLLC）連線。並在Keysight UXM 5G無線測試平台上展示T300 RedCap RFSoC低耗電的表現與能力。
聯發科以5G CPE實機展示其T830平台最新功能。聯發科T830支持三天線傳輸（3Tx）能增進上行鏈路傳輸速率，並適用於各種5G NR頻段組合。另外，透過低延遲、低損耗、可拓展吞吐量（L4S）技術，能大幅降低網路延遲。相較於傳統設計，顯著提升使用者體驗。該展示與Anritsu MT8000A測試平台合作進行。
聯發科繼2023年5G非地面網路（NTN）通訊衛星晶片MT6825成功發表後，在衛星通訊技術持續保持領先地位，2024年MWC現場展示次世代5G-Advanced NR-NTN衛星測試晶片，將能透過Ku頻段，搭配先進的低軌道（LEO）衛星技術，為汽車及其他多種終端裝置提供超過100Mbps的資料傳輸速率。現場也會展出全球首次以低軌衛星模擬的pre-6G衛星寬頻串流體驗。此次展示使用羅德史瓦茲 SMW200A Victor訊號產生器及FSW訊號分析儀，以及工研院NR NTN測試基地台（gNB）。
近來家庭物聯網裝置數量不斷增加，不論在家中或外面管理家中的各類裝置常需依賴第三方伺服器和服務。聯發科展示未來在環境運算與網路的結合下，利用家用5G裝置和路由器構成（虛擬）的私人網路，就能省去通訊埠轉發或安全通道等繁瑣設定，提供更高隱私、更穩定、更客製化、反應速度更快的流暢體驗，有效簡化家用物聯網管理、網路記憶體串流效率，並利用周邊單個或同時聚合多個閒置裝置，提升總體運算能力。