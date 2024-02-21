MLB／山本由伸「捕手視角」實戰練習！犀利大曲球、直球尾勁十足
日本最強投山本由伸在休賽季以12年3.25億美元（約新台幣101億元），加盟洛杉磯道奇（MLB），在18日首度進行「Live BP」（實戰投打練習），對決兩位MVP強打Freddie Freeman與Mookie Betts，共投出28球，只被敲出1支安打，最快更飆出155公里，道奇官方也在近日公布山本由伸投球「捕手視角」影片，包括犀利的大曲球與尾勁十足的直球。
記者張志宇/綜合報導
山本由伸在首次「Live BP」（實戰投打練習）中，分別對陣Freddie Freeman、Mookie Betts、Max Muncy、Manuel Margot、Jason Heyward與Austin Barnes，這些球員都是球隊先發打線中的選手。
其中Freddie Freeman更是給予山本由伸高度評價，「在這麼多人的關注下迎來首次投球，他還是表現了相當穩定的控球，且他的變化球很可怕，不管我怎麼誇獎都不夠。」Mookie Betts更是在山本由伸投完球後，為他起身鼓掌。
此外對於山本由伸將在何時迎來道奇生涯初登板，主帥Dave Roberts也在今（21）日透露，「預計山本由伸將是2場韓國開幕戰其中一場的先發投手，另一場先發將有可能是新同學Tyler Glasnow」。
洛杉磯媒體則表示，山本由伸將有很大機率扛下海外開幕戰先發，大聯盟上一次有投手生涯初登板投球隊開幕戰先發要回溯到1943年，山本由伸將成為首位還未在大聯盟初登板，就扛下開幕戰先發的日籍投手。
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