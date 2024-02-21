元宵節「禁忌、開運法」曝光！龍年補財庫最佳時機　求桃花這樣做

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一、前往主祀天官大帝或財神、土地公的廟宇進行祭拜。祭拜時要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富，並準備一個紅包袋，裡面裝168、668或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上。
二、2024元宵節湯圓要吃8顆，因為2+0+2+4=8，象徵發。
三、今年龍年，因此元宵穿綠色衣物財運將會大開
📍元宵「桃花、求子」方法：
想招桃花或求姻緣的民眾，在元宵節當天晚上10：00，準備1對蠟燭，10朵花，2條紅線，2個愛心符號的紙，向著月亮點香禱告；若是想求子的夫妻，則可摸一下燈會的主燈能添丁，因為燈為丁（台語）。
📍元宵節15大禁忌：
一、不可以借錢，會把好運借光。
二、不可以逗弄小鳥，因為民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮點燈象徵人間已得到逞罰，因此元宵切莫逗弄鳥。
三、元宵為天官大帝的生日，因此家人，朋友，小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。
四、當天不移剪髮與洗髮，因為髮象徵發，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。
五、不宜殺生，元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。
六、不宜搬家，會把福氣搬光。
七、不宜敲打房子，會把福氣與財氣敲掉。
八、元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。
九、米缸也不要見底，相傳會斷炊，錢財見底。
十、不要弄破衣物，以免錢財破光。
十一、不要穿黑與白的衣服象徵坐牢。
十二、家中不要太暗，家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈龍。
十三、小孩燈籠勿放鏡子前，以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。
十四、吃湯圓不宜敲碗，因為古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢，晚上吃湯圓敲碗也會招好兄弟來吃，要注意。
十五、不要吃冰，民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒丹爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。