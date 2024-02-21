7-11日韓零食買2送1了！「韓國花生醬脆海苔、明太魚辣條」今首賣
免出國也能大嗑國外零食！看好台灣民眾喜愛日韓零食，7-11今（21）日起3月19日推出「進口夯品博覽會」，集結14款日本、韓國超商熱銷零食，指定品項任選買2送1，包括日本ORIHIRO蒟蒻果凍、韓國SAJO花生醬脆皮海苔片都在列。
記者黃韻文／綜合報導
台灣民眾受日劇、韓劇影響，一向喜愛日韓文化，7-ELEVEN這次「進口夯品博覽會」網羅14款日韓便利商店熱銷零食，其中8款是首次引進。亮點商品像是「日本ORIHIRO蒟蒻果凍三口味6入」，是日本便利商店限定版，一次能吃到3種口味。
「GINBIS星星巧克力玉米餅乾」則獲得世界零食金賞獎，特殊浸漬法讓巧克力吃起來更濃郁。日本味覺糖則和神戶高級紅茶專門店Lakshimi聯名，合作推出「Lakshimi極上蜂蜜紅茶牛奶糖」；以及日本7-11暢銷的「日本Allhearts巧克力布朗尼」，在巧克力布朗尼裡夾入巧克力片。
韓國零食方面，首次引進3款韓國7-11熱賣品項，像是花生醬脆皮海苔片、明太魚辣味條、三層薄脆餅乾，到韓國旅遊必買的薄脆餅乾，外層是肉桂吉拿棒調味，內層包黑糖餅餡，很吸引嘗鮮客。
全聯自後（23）日起發動甜點草莓季，一口氣推出8款We Sweet草莓甜點，包括草莓雙層起司蛋糕、草莓重乳酪、草莓奶蓋蛋糕、草莓醬鬆餅、草莓雙餡半月燒、草莓Q心泡芙，以及READ BREAD有草莓奶酥棒、草莓肉鬆麵包，預期本檔草莓季將創造超過6000萬元銷售額。