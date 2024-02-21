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阿沁出走老東家掀熱議！粉絲再酸「FAYE退團」　他113字直球回應

▲阿沁與20年老東家分道揚鑣遭粉絲狠酸，阿沁高EQ回應粉絲。（圖／晴空未來音樂提供）
▲阿沁與20年老東家分道揚鑣遭粉絲狠酸，阿沁高EQ回應粉絲。（圖／晴空未來音樂提供）

記者張一笙／綜合報導

音樂人阿沁（本名：黃漢青）昨（20）日無預警退出合作20年的「F.I.R.飛兒樂團」及華研唱片，並與粉絲分享即將加入「晴空未來音樂」，成為韓星寶拉和DJ SODA的師弟。消息一出，不少粉絲都感到十分震撼，紛紛湧進臉書獻上祝福，也有粉絲再度提及當年「FAYE退團」一事狠酸阿沁，阿沁展現高EQ，以113字回應粉絲。

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▲阿沁退團遭網友狠酸，阿沁耐心回應不忘祝福粉絲新年快樂。（圖／翻攝自阿沁臉書）
▲阿沁退團遭網友狠酸，阿沁耐心回應之餘，不忘祝福粉絲新年快樂。（圖／翻攝自阿沁臉書）
在得知阿沁退團離開F.I.R.以後，有不少粉絲紛紛湧進臉書祝福他，然而也有粉絲重提2018年往事，直指阿沁與團長陳建寧聯手逼退主唱FAYE（詹雯婷），網友在臉書狠酸：「像你這種當初把飛兒一腳踢開的男人，這個演藝圈再怎麼混也不會翻紅，好好找個工作腳踏實地做吧！」

▲F.I.R.由主唱Faye（中）、吉他手阿沁（右一）及鍵盤手陳建寧組成，2004年出道便一炮而紅。（圖／F.I.R.臉書）
▲F.I.R.由主唱Faye（中）、吉他手阿沁（右一）及鍵盤手陳建寧組成，2004年出道便一炮而紅。（圖／F.I.R.臉書）
阿沁則高EQ回應：「哈哈哈，我一直都在做我該做的事呀，我的小孩我的老婆我自己賺錢自己養，不偷不搶。」他也提到有關FAYE退團的紛爭：「另外你是沒看新聞嗎，Google一下吧很清楚呀！自己不是都說了，他跟公司經紀合約有糾紛，他們雙方已經讓法院解決中。」同時也透露目前FAYE與前經紀公司的官司還在進行中，「他們官司都打5年了，我們旁人不知道細節，就不干涉他們之間吧。」最後仍不忘給予粉絲祝褔：「新年快樂喔。」

▲阿沁曾與Faye短暫交往過。（圖／新浪綜藝微博）
▲阿沁曾與Faye短暫交往過。（圖／新浪綜藝微博）
事實上，阿沁與FAYE曾於2007至2010年之間交往，熱戀時期阿沁甚至在演唱會上單膝下跪求婚。然而兩人戀情最終因價值觀和生活習慣不合而分手，也因此2018年FAYE被經紀公司強制退團一事，才會使粉絲們如此難以釋懷。

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