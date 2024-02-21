《艾爾登法環》DLC「黃金樹之影」來了！3分鐘預告片今晚11點公開
FromSoftware 開發的遊戲大作《艾爾登法環》（Elden Ring）將推出首部 DLC（追加內容），名為「黃金樹之影（Shadow of the Erdtree）」，官方預計在台灣時間今（21）日晚間11點，公開黃金樹之影的3分鐘遊戲影片，由於是突發消息，玩家們興奮不已，中午左右就有破萬人在線等待，人氣相當夯。
記者張志浩／綜合報導
《艾爾登法環》2022年2月上市後大獲好評，更在眾多遊戲獎項中脫穎而出，包括「TGA遊戲大賞」年度最佳遊戲等，2023年2月28日，FromSoftware 推特突然發出一張標題為「Shadow of the Erdtree」（黃金樹之影）的美術概念圖，表示這套DLC正在開發中，當時一張圖片就掀起轟動，而在經過1年後，《艾爾登法環》DLC 終於要揭開神秘面紗。
當時《艾爾登法環》 DLC 的美術概念圖中，除了左上角有聳立直達天際的大樹外，右下角還有一名穿白裝的金髮女子騎在靈馬上，被眾網友猜測是否為神祇「米凱拉」。台灣時間今晚11點或許就能揭曉答案，FromSoftware 表示，官方預告片將會是3分鐘的實機遊玩，YouTube 也有英文旁白和多國語言字幕。
《艾爾登法環》 DLC 釋出預告片的消息在今日引爆後，各國玩家陷入瘋狂，YouTube 直播間曾一度湧入近2萬人等待，留言區也刷一片「終於要來了」、「我忍很久了」、「豬公里的錢終於要解放了」，可見《艾爾登法環》的魅力驚人。
此外，《艾爾登法環》已在去年完成全球銷售破2000萬套的里程碑，本次 DLC「黃金樹之影」將由知名遊戲製作人宮崎英高帶領的團隊主導，相當值得期待。