中台灣元宵燈會延長　228假日接駁車照常發車

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交通局長葉昭甫指出，中台灣元宵燈會的會場周邊有14條公車路線行經，公車平日約450班次、假日約353班次，週末再提供免費接駁車，燈會首週共發出逾400班次，大眾運輸非常便利，很多民眾搭捷運到市府站或松竹站，轉搭市府提供的免費接駁車到燈會，輕鬆賞燈不必擔心停車等交通問題。
精彩的中台灣元宵燈會，2月16日開幕，除了有首座水上主燈外，各局處也使出渾身解數打造特色花燈，燈會開幕後，發揮口碑行銷，吸引來自全國各地的民眾踴躍參觀，原訂展期10天，考量展區幅員廣大，很多民眾反映一天看不完，盧市長宣布今年中台灣元宵燈會延長為13天，到228的假期才結束。
葉昭甫指出，交通局因應燈會展期延長，2月28日當天為假日，市府線與松竹線的兩個接駁站，接駁車同步提供接送服務，周遭的交通路段管制，也延長到2月28日，提醒行經附近路段的人車注意，燈會開幕後首週末人潮湧入，交通局協調客運業者增加公車班次外，另提供民眾免費接駁車服務，活動前規劃充足接駁車班次，維持穩定發車頻率，並備有充足待班車輛，彈性調度及增派接駁車支援。
行經會場周邊公車有「台中龍賀」LOGO加強識別，葉昭甫表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前來賞燈，活動前已事先協調業者增加公車班次外，更在「台中公車即時動態資訊」及「台中公車APP」所有行經會場周邊的公車路線，特別加上「台中龍賀」LOGO，方便民眾搭車時辨識，歡迎多加利用。
葉昭甫表示，考量週末賞燈人潮踴躍，交通局在假日特別加碼提供松竹線及市府線2條接駁車服務，串聯捷運場站，加強大眾運輸節點轉乘便利性，並於各接駁站加派人力，維持現場排隊秩序，各接駁站下午就湧入不少排隊人潮，尤以週日人潮最盛，交通局也立即啟動應變機制，提早發車，避免遊客久候。