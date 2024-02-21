「林右昌為基隆做了什麼？」 朱立倫不捨謝國樑被罵 痛批綠荒謬
基隆東岸商場易主產權爭議延燒，基隆市長謝國樑連日槓上前市長、內政部長林右昌。國民黨主席朱立倫今（21）日聲援基隆市市長謝國樑，朱質疑，「請問林右昌為基隆做了什麼？」民進黨用一切辦法政治攻擊謝國樑市長，且動用所有媒體、特定社群聲量來攻擊謝國樑，還說要發動罷免市長，這不是荒謬至極嗎 ?
記者余祥／台北報導
朱立倫說，謝國樑非常負責任，為了維護基隆市民的權益，因為在前一任市長任內，用模糊的空間，把價值將近25億的基隆市財產，可能圖利給廠商。因此，基隆市政府堅定的立場是要守護基隆的財產，透過公開招標的方式，把原來由大日公司承租，再轉租給NET的基隆財產，重新招標給微風，他相信對基隆整個未來的經濟發展、市容景觀，或商業進步都是非常正面的，最重要是把過去可能存在的問題，或可能圖利廠商的情況能夠解決。但民進黨用一切辦法政治攻擊謝國樑市長，且動用所有媒體、特定社群聲量來攻擊謝國樑，還說要發動罷免市長，這不是荒謬至極嗎 ? 誰在守護基隆財產？誰在發展經濟？誰在依法來辦理？這都是謝國樑。
朱立倫質疑，攻擊謝國樑的前任市長，是現任閣員，請問他到底為基隆做了什麼？相信黨中央及立院黨團一定全力支持謝國樑，為基隆市民維護權益、發展經濟、打拚，這立場非常堅定。