黃品源爆再婚！女方是「俄羅斯學霸鋼琴家」　本人認了喜訊

影音／安妮喜訊不藏了！花13年高舉綠色護照：我是台灣人

▲俄羅斯美女安妮台灣護照到手。（圖／記者吳翊緁攝）
▲俄羅斯美女安妮台灣護照到手。（圖／記者吳翊緁攝）

記者羅凌筠／台北報導

經紀公司伊林娛樂開工團拜今（21）日舉行，來台13年的俄羅斯藝人安妮，今年正式拿到中華民國護照，開心直說自己是台灣人，也感謝粉絲及媒體對她的支持。安妮說，剛拿到3天她就馬上去泰國旅遊，回台灣時聽到海關人員對她說「歡迎回家」，既感動又開心，心情非常激動。

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▲來台灣13年的安妮手握2本護照。（圖／記者吳翊緁攝）
▲來台灣13年的安妮手握2本護照。（圖／記者吳翊緁攝）
老公吐撩妹情話　林嘉綺增添自信

名模林嘉綺過年跟家人相聚非常開心，在家小賭怡情、大口喝酒大口吃肉，不過太興奮不勝酒力，不小心喝斷片，兩個女兒貼心幫她卸妝，甚至還替她洗澡，隔天醒來一絲不掛讓她自己都嚇了一跳。今天她穿著貼身上衣與短裙展現窈窕身材，透露老公以他的審美標準為她體態訓練，她說，以前覺得自己身材是工作用，一下台就會藏起來，現在老公幫她訓練、給她自信，還時不時講情話撩她，「現在的自信跟開心是發自內心的，希望今年能經常與大家見面。」

▲名模林嘉綺曝光老公替她訓練身材的閨房之樂。（圖／記者吳翊緁攝）
▲名模林嘉綺曝光老公替她訓練身材的閨房之樂。（圖／記者吳翊緁攝）
錯誤發聲方式惹禍　蔡淑臻咽喉炎倒嗓　

而蔡淑臻面對今年的新挑戰，直說自己其實很少唱歌，所以剛接到邀約時心情很複雜，既驚訝又害怕，但卻又非常心動。她透露，主辦單位很貼心，替她安排課程學唱歌，現在專注於上課、練習，剛開始因錯誤的發聲方式，一度造成咽喉發炎失聲，現勤勞保養喉嚨，期待能在舞台呈現完美狀態。而去年拿下金鐘女主角的她，過年紅包也備受關注，她說，今年確實有多包一些給爸媽，還加碼包給其他家人沾喜氣，至於情人節，她沒有特別感覺，務實派的她笑說，若有人送禮物，也希望能收到實用的東西。

▲蔡淑臻開唱前失聲。（圖／記者吳翊緁攝）
▲蔡淑臻開唱前失聲。（圖／記者吳翊緁攝）
成語蕎日本血拼　滑雪3天渾身傷

成語蕎也分享，今年過年與家人去走春拜拜之外，情人節與好友茵茵去日本玩，笑說在日本血拼殺紅了眼，買到行李差點帶不回來。也透露自己在日本滑雪時不斷摔跤，雖然之前有學過，但隔了太久全忘光了，再加上自己有懼高症，平衡感也不好，所以花了一些時間才上手，滑雪滑了3天摔得全身都瘀青，甚至還將自己摔倒又站起來的畫面剪成影音特輯，相當勵志，但也讓許多粉絲看得相當心疼。而今年她將推出新作品「圖文書」，最近每天都在撰寫文字，記錄她的心情寫照，以及過去、現在的想法，期待帶著新作品與大家見面。

▲成語蕎日本血拼殺紅眼。（圖／記者吳翊緁攝）
▲成語蕎日本血拼殺紅眼。（圖／記者吳翊緁攝）
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