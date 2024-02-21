捐烏克蘭52美元慘了！美、俄雙重國籍女子遭控叛國 最高可關20年
擁有美國與俄羅斯雙重國籍的33歲女子卡瓦娜（Ksenia Khavana），因捐款51.8美元給烏克蘭援助團體，遭到俄羅斯當局逮捕，被指控叛國，最高恐面臨20年監禁。對此，白宮表示，正在尋求相關訊息，已請求替卡瓦娜提供領事協助。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，俄羅斯聯邦安全局周二宣布，在1月份拘留了來自洛杉磯、擁有雙重國籍的卡瓦娜，並介紹卡瓦娜曾就讀於烏拉爾聯邦大學（Ural Federal University），後來與美國公民結婚並移居美國。
俄羅斯聯邦安全局表示，卡瓦娜自2002年2月以來，一直在為烏克蘭積極籌集資金，這些資金隨後被烏克蘭部隊用來購買藥品、設備、武器和彈藥，並稱卡瓦娜在美國多次參與支持烏克蘭的公眾集會。
不過，根據俄羅斯非政府組織「第一部門」（Pervy Otdel）說法，卡瓦娜在2022年2月24日，也就是俄羅斯對烏克蘭發起戰爭的當天，捐了51.8美元給非營利組織「一起支持烏克蘭」（Razom for Ukraine），該組織旨在替醫療人員和其他人道相關事業提供醫療設備資金。
俄羅斯近期發動一系列整肅，包括以叛國罪判處前駐法大使館顧問18年監禁、將美國國會資助的自由歐洲電台列為「不良組織」，禁止在俄羅斯活動等等。
卡瓦娜於返俄探親時被捕，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）再次提醒，擁有美國國籍的公民，前往俄羅斯前應多加考慮。