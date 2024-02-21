「百億天才童星」謝玲玲回台拜年 80歲連方瑀驚人長相太不科學
資深女星謝玲玲8歲演出國片《婉君表妹》走紅，與香港富二代林建岳離婚後，獲得林家4億元港幣（約16億元新台幣）贍養費，加上投資房地產眼光精準，如今67歲的她是活躍名媛圈的百億富婆。謝玲玲日前返台和老友敘舊兼拜年，分享與國民黨大老連戰夫人連方瑀的合照，80歲連方瑀外貌奇蹟凍齡，相當不科學。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，謝玲玲和女兒林恬兒分別坐在連方瑀兩側，已屆耄耋之年的連方瑀一頭短髮蓬鬆黑亮，臉部肌膚光滑無瑕，沒有修圖的狀態減齡至少20歲，謝玲玲寫下：「年初一在台北，二姐和我帶著恬兒去戰姐家拜年。一晃眼也是半世紀的情誼了！」
謝玲玲23歲當紅之際嫁給香港富商、現任香港貿易發展局主席林建岳後息影，不過林建岳婚後緋聞不斷，還主動追求王祖賢，1993年謝玲玲和林建岳簽下分居協議，2年後正式結束15年婚姻，據悉，林家相當喜歡謝玲玲，為了補償她，拿出16億元作為贍養費，讓謝玲玲生活無虞，恢單後的她憑投資房地產累積更多財富，身價破百億，前年回台出席慈善活動，也祭拜故友巴戈和鄧麗君。
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