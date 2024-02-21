第4家國銀將插旗印度！台北富邦銀行申設孟買分行 金管會點頭了
台灣與印度日前簽署移工合作備忘錄，雙方相互投資及貿易往來頻繁，在國際供應鏈逐漸轉移及當地內需市場擴張影響，看好印度發展潛力，有不少台商企業加碼投資印度，也吸引銀行前往駐點。台北富邦銀行於今（21）日獲金管會核准申設印度孟買分行，成為北富銀在南亞的第一個海外據點。若是順利取得印度主管機關同意設點，這也是台灣本國銀行在印度插旗的第4家國銀。
記者魏妤庭／台北報導
截至今年1月底為止，北富銀已設立香港分行、胡志明市分行、河內分行、平陽分行、新加坡分行、富邦華一銀行、雅加達代表人辦事處及雪梨代表人辦事處等海外分支機構。
看好印度發展潛力，北富銀今日獲金管會核准申設印度孟買分行，也是北富銀在南亞的第一個海外據點。北富銀表示，為了滿足台商供應鏈佈建，印度當地企業發展及國際聯貸籌資等多重金融需求，經過審慎評估，決定選擇印度第一大城孟買申設新分行。
北富銀表示，未來分行成立後，除了提供專業融資滿足雙邊企業財務需求外，也會積極扮演兩地合作互動的金融橋樑，支持該區域台商與優質當地企業業務發展，提供更完整的金融服務。
根據金管會統計，目前本國銀行在印度設有分支機構者，包含中信銀行在當地設有2家分行，台灣銀行及兆豐銀行設有2家代表人辦事處。若北富銀後續順利取得印度主管機關同意設點，將是第4家插旗印度的國銀。