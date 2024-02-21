詐騙猖獗！去年信用卡盜刷通報達32億、年增近5成　這類最多逾9成

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根據國際卡組織之相關規定，通報金額不等同於發卡機構的損失金額，因此，也不一定等同於持卡消費者的損失金額。但聯合信用卡中心表示，通報詐欺金額總數的增加，意謂著如何建立信用卡交易環境的安全仍待大家共同努力，尤以持卡人更需留意自身信用卡的交易安全並且及時主張自己權益，供發卡機構可針對違反信用卡規範之交易進行扣款，以維護自身權益，尤其「非面對面」的交易類型，包括國內、國外知名平台之交易通路都不可掉以輕心，才可以避免可能的損失及不必要之困擾。
其實，自2020年疫情爆發後，非面對面交易已成為交易主流，而且在疫情過後，似有「回不去了」的趨勢，國人愈來愈習慣非面對面的信用卡交易型態，也因為交易金額增加，直接造成非面對面交易詐欺通報之態樣居高不下。依據聯卡中心大數據統計資料顯示，2023年「非面對面詐欺」類型通報金額佔98.3%，其他類型比例皆未超過1%。
至於盜刷通路主要集中於跨境大型電子商務平台，如Google、Apple、Facebook等。此外，去年亦發生多起國內百貨公司APP綁卡盜刷案例，不法集團利用釣魚簡訊誘導消費者點擊騙取卡號資訊進行綁卡交易盜刷，間接影響去年詐欺通報金額增加。
針對綁卡盜刷的新詐欺形態，銀行公會也召集國內發卡行，頒布綁卡的身分確認機制，要求發卡行處理行動裝置綁定信用卡時，需再驗證持卡人手機號碼、綁定完成的提醒通知等方式來防堵詐欺交易。
聯合信用卡中心指出，經由發卡機構積極處理並加強交易驗證、特約商店強化APP安全管理等多重管控措施之下，特殊案件風波今年似已漸漸平息，但為避免其他通路類似案例之攻擊，今年對於EC特約商店所提供未經有效驗證的會員交易，其資訊安全要求仍有加強管控的必要。