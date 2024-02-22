台積電熊本廠／既視感！生機勃勃的背後　「黑洞壓力」慢慢發酵

我是廣告 請繼續往下閱讀
日媒報導，在熊本縣的30號公路上，載有重型機械的車輛，以及數千名工人每天早上都朝台積電工廠基地前進，卻苦了其他晶片工程師與當地居民，因為大家都被困在公路上動彈不得，許多工人與工程師湧入這個只有4萬3000人的農村小鎮，通勤時間一再被拉長甚至要多上90分鐘或更長，交通狀況沒有得到改善，成為全國交通排名最差之列。
一位在福岡經營民宿的台灣人就向《NOWnews今日新聞》記者透露，近日去熊本工作時發現當地都是濃濃台灣味，台灣飲食如牛肉麵慢慢冒出頭、電車上聽得到台灣話，也有許多台灣人在當地買房租房，一片生機勃勃，但隨之而來的壅擠交通卻讓當地人吃不消。
該名台灣人說，因為過去台積電工廠周邊都是農田，農用道路本來就不寬，現在常常擠了大型工程車，連離峰通勤時段也車很多，很難想像到了通勤時間要怎麼辦。就連力積電董事長黃崇仁都曾提到，如果要在日本建廠也絕不會選熊本，直言「熊本的交通比竹北還爛！」凸顯熊本交通狀況差已是人盡皆知。
另外，台積電建廠徵人，相關供應鏈也開始找人手，本來就少子化的時代，大家開出高薪搶人大作戰，結果就造成當地服務業人力短缺，或不得不調高時薪，像是幼稚園老師都轉行了，清潔員時薪翻倍，或有不少店家，其中不乏一些老字號的餐飲店，因為找不到人幫忙或不堪負荷只好關門大吉。
但也有受惠的餐飲業，呈現兩樣情，像是有空置的店面被台灣人買下，擬計畫開牛肉麵店，也有酒吧老闆反映，有位建設公司老闆一連消費3天，每天花費30萬日圓、甚至多達百萬日圓，豐富了當地夜生活。
旅宿業者則指出，因為市場需求龐大，他們一直在找點想擴張，但自從台積電宣布建廠後，當地土地價格、房價價格都水漲船高。《朝日電視台新聞》近日報導表示，台積電熊本廠附近的大津町土地價格，於2023年大幅飆漲32.4%，漲幅居日本第一。此外，周邊房價也跟著飆漲，當地房仲業者對外透露，菊代町房價原本每坪10萬日圓，但數年內就漲了4倍來到每坪40萬日圓，價格比熊本市內還要高。
該名旅宿業者坦言，現在當地居民大部分都很歡迎台積電，但時間久了恐怕就要承受「台積電黑洞壓力」，像是高房價、高租金的問題，居住正義受到衝擊，交通雍塞且其他行業開始請不到人的窘境，也會有環保的議題開始發酵，就跟當初台積電竹北一樣，有種「既視感」！
經濟發展跟當地環境衝擊本來就難兩全，有時候甚至共存共生，相信台積電也早就預知在全世界任何一個地方建廠都不是一建順利的事，即便日本政府大力相挺在各方面給予協助，但未來當地居民所承受的壓力與負面會一一爆出，端看當地政府與台積電如何聰明應對。
更多「台積電熊本廠開幕」相關新聞。