金廈水域關係緊繃 綠委：賴清德上任前習近平會給他很大苦頭
中國快艇事件釀2死，引爆金廈海域之間的衝突，有外媒報導，中共是藉此對準總統賴清德施壓。對此，民進黨立委蔡易餘今（21）日受訪時表示，中國領導人習近平會在賴清德上任總統前，給予他很大苦頭，「我們見怪不怪」。
記者陳佩君／台北報導
金門海域日前發生中船翻覆事件，使金廈水域的緊張情勢逐漸升溫，先是傳出中國海警強登我方觀光船艇臨檢，又傳出中國海監船進入禁限制水域；路透報導，中共藉日前台灣取締越界中船釀傷亡事件，間接對即將上任的總統賴清德施壓。
民進黨今舉行中常會，據悉，行政院也在會中報告相關狀況，賴清德於會中裁示，支持海巡堅定執法、也要落實漁民保護。
對於中共施壓手段，蔡易餘受訪時表示，賴清德當選後，中國施壓動作不斷，包含斷台灣邦交、自行調整M503航線等。
他分析，中國就是要藉由民族主義擴張，以舒緩內部經濟疲軟狀況，而在賴總統上任前，習近平會給予他很大苦頭，「中國用施壓手段，我們見怪不怪」。
就中船翻覆事件，吳思瑤受訪時則說，希望在金門地檢好好地偵辦，讓事件原委清楚呈現，那就是我方執法依法，中國非法捕撈漁船，因自身蛇行、快速，造成遺憾事件，相信此事未來能釐清。