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日韓賞櫻限量優惠！飛首爾機票7500元起　飛東京13300元送1晚住宿

▲KKday針對海外賞櫻下殺機票，首爾5日萬元有找，飛東京5日13,300起，還送一日住宿。（圖／KKday、富士芝櫻祭提供）
▲KKday針對海外賞櫻下殺機票，首爾5日萬元有找，飛東京5日13,300起，還送一日住宿。（圖／KKday、富士芝櫻祭提供）

記者葉盛耀/綜合報導

日韓櫻花季將於3月中下旬起跑，KKday推出熱門賞櫻目的地東京、大阪、京都、首爾等地機加酒及機票下殺限量優惠，首爾5日來回機票最低價只要7,500元起，可選擇於桃園、台中、高雄出發，日本則有東京5日來回機票加贈一晚市區住宿，每人只要13,300元起。另一旅遊平台Klook，則精選韓國5大春天浪漫花海打卡勝地推出花路行程。

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針對櫻花季，KKday此次推出熱門賞櫻目的地東京、大阪、京都、首爾等地機加酒及機票下殺優惠，首爾5日來回機票最低價只要7,500元起，飛東京機票13,300元起，加贈1晚住宿。優惠商另外還有大阪5日來回機票，再加贈南海電鐵機場快線單程票，每人11,888元起，搭配日本環球影城門票，每人14,888元起，同步還有東京5日機加酒自由行、京都5日機加酒自由行，每人16,788元起，機位都有限量，先搶先贏。

▲東京、首爾近郊都有不少賞櫻景點，圖為江村鐵道自行車。（圖／KKday提供）
▲東京、首爾近郊都有不少賞櫻景點，圖為江村鐵道自行車。（圖／KKday提供）
此外，針對日韓近郊知名賞櫻勝地、各地必訪一日遊行程，KKday即日起開跑「走花路趣旅行」優惠，集結全球超過150支賞櫻熱門體驗、經典一日遊商品，即日起凡購買海外商品不限金額，新會員享8折、老朋友享95折優惠，包含富士山芝櫻祭、目黑川賞櫻遊船、伊豆櫻花之里、釜山鎮海櫻花節等。

日本為不少旅客追櫻首選，三月下旬起九州、關西、關東、北海道、東北等地將陸續櫻花盛開，KKday提到，親子旅遊可選擇「伊豆賞櫻採果一日遊」、「富士賞櫻採果一日遊」，售價2,280元起，除了可欣賞經典櫻花景色外，還能體驗採草莓樂趣。

▲親子旅遊可選擇「伊豆賞櫻採果一日遊」、「富士賞櫻採果一日遊」，售價2,280元起。（圖／KKday提供）
▲親子旅遊可選擇「伊豆賞櫻採果一日遊」、「富士賞櫻採果一日遊」，售價2,280元起。（圖／KKday提供）
想欣賞不同的櫻花風貌，可選擇「目黑川賞櫻船體驗」、「嵐山保津川遊船體驗」從不同角度賞櫻，也可至京都二条城「NAKED櫻花祭」欣賞浪漫夜櫻光雕，同步推出一日賞花行程，包含「阪神賞花一日遊」、「關西賞櫻一日遊」、「關東近郊賞櫻一日遊」等，售價1,860元起，可於一天內至各地賞櫻勝地，觀賞到粉蝶花、芝櫻、鬱金香、風信子等不同花卉，並搭配燒肉吃到飽、水上巴士賞櫻船、Outlet逛街等多樣行程。

也可到韓國賞櫻，釜山、大邱、濟州、首爾等地也將自三月下旬起展開花期，首推韓國最大的櫻花節慶典「釜山鎮海賞櫻一日遊」，推出日櫻、夜櫻行程，售價1,525元起，首爾近郊則有多元的賞櫻一日遊，帶你前往全羅道、忠清道、京畿道、南怡島等地追櫻，同步搭配江村鐵道自行車、採草莓、羊駝世界等不同的特色體驗，一天之內玩好玩滿。

另一旅遊平台Klook則精選韓國5大春天浪漫花海打卡勝地，從令人陶醉的淡粉櫻到絕美的深粉帝王櫻花、滿山遍紫的杜鵑花海、療癒溫柔的梅花田、絢爛高彩的鬱金香，處處充滿浪漫氛圍。

像是想看淡粉櫻花，就可到伊甸園粉色隧道，4月可搭船前往風景宜人的「南怡島」，有別於市區，可一覽不受建築物干擾的遼闊天際線，搭配櫻花美景，並漫步於首爾近郊的「伊甸園櫻花路」，在春風拂過時邂逅「櫻吹雪」之美，也能同時造訪韓國最大的森林動物王國「羊駝世界」，一睹羊駝狂奔的超萌模樣。

▲首爾近郊的「伊甸園櫻花路」，在春風拂過時能邂逅「櫻吹雪」之美。（圖／Klook提供）
▲首爾近郊的「伊甸園櫻花路」，在春風拂過時能邂逅「櫻吹雪」之美。（圖／Klook提供）

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