日韓賞櫻限量優惠！飛首爾機票7500元起　飛東京13300元送1晚住宿

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此外，針對日韓近郊知名賞櫻勝地、各地必訪一日遊行程，KKday即日起開跑「走花路趣旅行」優惠，集結全球超過150支賞櫻熱門體驗、經典一日遊商品，即日起凡購買海外商品不限金額，新會員享8折、老朋友享95折優惠，包含富士山芝櫻祭、目黑川賞櫻遊船、伊豆櫻花之里、釜山鎮海櫻花節等。
日本為不少旅客追櫻首選，三月下旬起九州、關西、關東、北海道、東北等地將陸續櫻花盛開，KKday提到，親子旅遊可選擇「伊豆賞櫻採果一日遊」、「富士賞櫻採果一日遊」，售價2,280元起，除了可欣賞經典櫻花景色外，還能體驗採草莓樂趣。
想欣賞不同的櫻花風貌，可選擇「目黑川賞櫻船體驗」、「嵐山保津川遊船體驗」從不同角度賞櫻，也可至京都二条城「NAKED櫻花祭」欣賞浪漫夜櫻光雕，同步推出一日賞花行程，包含「阪神賞花一日遊」、「關西賞櫻一日遊」、「關東近郊賞櫻一日遊」等，售價1,860元起，可於一天內至各地賞櫻勝地，觀賞到粉蝶花、芝櫻、鬱金香、風信子等不同花卉，並搭配燒肉吃到飽、水上巴士賞櫻船、Outlet逛街等多樣行程。
也可到韓國賞櫻，釜山、大邱、濟州、首爾等地也將自三月下旬起展開花期，首推韓國最大的櫻花節慶典「釜山鎮海賞櫻一日遊」，推出日櫻、夜櫻行程，售價1,525元起，首爾近郊則有多元的賞櫻一日遊，帶你前往全羅道、忠清道、京畿道、南怡島等地追櫻，同步搭配江村鐵道自行車、採草莓、羊駝世界等不同的特色體驗，一天之內玩好玩滿。
另一旅遊平台Klook則精選韓國5大春天浪漫花海打卡勝地，從令人陶醉的淡粉櫻到絕美的深粉帝王櫻花、滿山遍紫的杜鵑花海、療癒溫柔的梅花田、絢爛高彩的鬱金香，處處充滿浪漫氛圍。
像是想看淡粉櫻花，就可到伊甸園粉色隧道，4月可搭船前往風景宜人的「南怡島」，有別於市區，可一覽不受建築物干擾的遼闊天際線，搭配櫻花美景，並漫步於首爾近郊的「伊甸園櫻花路」，在春風拂過時邂逅「櫻吹雪」之美，也能同時造訪韓國最大的森林動物王國「羊駝世界」，一睹羊駝狂奔的超萌模樣。