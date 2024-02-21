換人工關節自費醫材數萬元起跳 首張膝、髖關節專屬保單上市
面對2025年即將到來的超高齡化社會，民眾健康管理意識升高，運動人口也隨之增加，老化及運動帶來的膝、髖關節磨損退化、出現發炎反應等問題已不容小覷，若惡化程度嚴重，在用藥與復健之餘，可能必須透過手術進行關節置換才能徹底解決問題，但自費醫材動輒數萬元起跳，帶給患者不小的經濟壓力。不過，現在有壽險業者推出首張「膝、髖關節專屬保單」，希望協助民眾提早規劃髖、膝關節保障，讓未來能擁有更好的醫療品質。
記者顏真真／台北報導
根據衛福部健保署統計，台灣每年約有2萬多人接受人工膝關節置換手術，也成為最困擾國人的關節問題，排名第2的則是人工髖關節置換，每年有超過1萬人接受這項手術。另根據2022年全民健康保險醫療統計年報顯示，膝部骨關節炎及髖部骨關節炎的就診人數分別高達82萬人及7萬人以上。
不過，透過手術進行關節置換，自費醫材動輒數萬元起跳，對患者來說也帶來不小的經濟壓力。國內壽險業者也看到民眾的需求，元大人壽就推出膝、髖關節專屬保單「新膝望保險（HJ）」，強調有4大特色，包括提供膝、髖（股）關節置換醫材購置補助，涵蓋34項膝、髖（股）關節相關手術醫療保險金；被保險人達保險年齡86歲的保單周年日仍生存可領取滿期保險金；保障期間內若被保險人身故將提供身故保險金。
以30歲的元先生投保為例，繳費20年期，保險金額2萬元，年繳保費1萬3178元，選擇自動轉帳再享1%折扣，折扣後年繳保費1萬3046元。若60歲時接受全膝關節置換術，可獲得理賠金17萬元，70歲時接受全股關節置換術，再獲得理賠金17萬元，86歲的保單周年日仍生存，可領取26萬3560元的滿期保險金。
元大人壽強調，民眾可運用此張保單強化膝髖關節保障，讓醫療保障更周全，未來一旦面臨膝、髖關節問題，可以擁有更多治療方案的選擇，例如採取微創手術以減輕疼痛、縮短復原期，亦可選擇優質自費醫材而延長耐用年限。