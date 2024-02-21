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台北燈節吸300萬人次！主燈設計大揭秘　音樂創作竟是蘇打綠的他

▲2024台北燈節目前已吸引300萬人次，而主燈「城現光龍」此次全面揭秘，包含由藝術家杜清祥設計外形，而音樂原來是蘇打綠的吉他手劉家凱操刀。（圖／台北市觀傳局提供）
▲2024台北燈節目前已吸引300萬人次，而主燈「城現光龍」此次全面揭秘，包含由藝術家杜清祥設計外形，而音樂原來是蘇打綠的吉他手劉家凱操刀。（圖／台北市觀傳局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2024台北燈節開展至今，已吸引超過300萬人潮前來賞燈，位於捷運西門站1號出口的主燈「城現光龍」，更是吸引國內外旅客合照打卡。臺北市政府觀光傳播局特別加以詳細介紹今年主燈，是由藝術家杜清祥以摺紙方式創作光龍外型，且邀請到音樂製作人、也就是蘇打綠的成員劉家凱，來創作配樂，搭配「魚躍西門」燈組漫天泡泡及人造雪花共演，呈現有別以往的聲光、視覺、觸覺「三感」饗宴。

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觀傳局說明，主燈「城現光龍」創作靈感來自象徵尊貴的「光之龍王」，結合科技、工藝和聲光互動，帶來璀璨迷人的光之盛宴。金光閃閃的外型，自晚間6時起每半小時進行燈光音樂展演，光龍身軀的紋理和細節在光芒的照射下，營造出光彩流動而耀眼的視覺效果。

▲台北燈節的主燈「城現光龍」創作靈感來自象徵尊貴的「光之龍王」，結合科技、工藝和聲光互動，帶來璀璨迷人的光之盛宴。（圖／記者朱永強攝）
▲台北燈節的主燈「城現光龍」創作靈感來自象徵尊貴的「光之龍王」，結合科技、工藝和聲光互動，帶來璀璨迷人的光之盛宴。（圖／記者朱永強攝）
觀傳局進一步提到，策展人劉治良跨界邀請藝術家杜清祥以摺紙方式創作光龍外型，再藉由3D掃描摺紙形體後，以金屬材質形塑出主體龍身及鱗片，金屬龍頭及鱗片特別由臺灣金屬加工師傅運用高超工法打造，龍眼以傳統花燈方式製作，融合新舊技法。

此外，龍身加入光學膜，晚上以燈光光束及雷射襯托，白天則透過陽光折射出彩色光澤，讓「城現光龍」無時無刻皆呈現閃亮靈動的視覺感，龍鱗、龍鬚及龍角上還加入LED燈光，龍的鼻子及嘴巴設計煙霧效果，猶如龍王騰雲駕霧出現，氣勢非凡，也為新的一年帶來祥和之氣；同時，為響應環保永續，主燈的基座以「2023台灣燈會在台北」的主燈素材再利用製作，龍身也使用了具可回收特性的金屬，主燈周圍以木頭製作的雲海則運用今年燈節佈展所剩餘的木料拼合而成。

而主燈展演音樂由音樂製作人劉家凱操刀，不少民眾都沒聯想到，這位劉家凱原來就是蘇打綠的那位吉他手「家凱」，也暱稱「K6」，他提到，此次音樂創作靈感來源自西門町為充滿電影、音樂和流行文化的區域，且自古以來位居交通要地，連接台北城內與艋舺，因此音樂曲風交融傳統與現代，融入歌仔戲及現代電子流行音樂的元素，突顯西門町在臺北歷史發展及流行文化上的重要性。

觀傳局指出，主燈秀展演分為三章節，首先由「魚躍西門」吐出泡泡，產生雪花紛飛般的浪漫氛圍，緊接著主燈秀音樂出現的歌仔戲詞「縱游不厭滄海寬，一躍已在青天上」，出自南宋詩人陸游的〈鯉魚行〉，由劉家凱邀請到歌仔戲大師石惠君演唱，讓鯉魚一躍成龍的傳說故事與主燈秀完美結合。

▲台北燈節的主燈秀展演分為三章節，首先會由「魚躍西門」吐出泡泡，產生雪花紛飛般的浪漫氛圍。（圖／台北市觀傳局提供）
▲台北燈節的主燈秀展演分為三章節，首先會由「魚躍西門」吐出泡泡，產生雪花紛飛般的浪漫氛圍。（圖／台北市觀傳局提供）
隨後，龍身周圍的雲海燈光開始變化，龍角、龍鬚到龍鱗陸續發光，展現多元色彩變化，結合龍鼻及龍嘴的噴煙效果，氣勢十足。展演尾聲，龍珠緩緩升起，由龍爪手握，祝福觀展民眾新的一年都能順心如意。台北燈節「城現光龍」主燈秀即日起至3月3日每晚6時至10時於捷運西門站1號及6號出口展演，每30分鐘展演1次，展演長度3分鐘。


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