台北燈節吸300萬人次！主燈設計大揭秘　音樂創作竟是蘇打綠的他

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觀傳局進一步提到，策展人劉治良跨界邀請藝術家杜清祥以摺紙方式創作光龍外型，再藉由3D掃描摺紙形體後，以金屬材質形塑出主體龍身及鱗片，金屬龍頭及鱗片特別由臺灣金屬加工師傅運用高超工法打造，龍眼以傳統花燈方式製作，融合新舊技法。
此外，龍身加入光學膜，晚上以燈光光束及雷射襯托，白天則透過陽光折射出彩色光澤，讓「城現光龍」無時無刻皆呈現閃亮靈動的視覺感，龍鱗、龍鬚及龍角上還加入LED燈光，龍的鼻子及嘴巴設計煙霧效果，猶如龍王騰雲駕霧出現，氣勢非凡，也為新的一年帶來祥和之氣；同時，為響應環保永續，主燈的基座以「2023台灣燈會在台北」的主燈素材再利用製作，龍身也使用了具可回收特性的金屬，主燈周圍以木頭製作的雲海則運用今年燈節佈展所剩餘的木料拼合而成。
而主燈展演音樂由音樂製作人劉家凱操刀，不少民眾都沒聯想到，這位劉家凱原來就是蘇打綠的那位吉他手「家凱」，也暱稱「K6」，他提到，此次音樂創作靈感來源自西門町為充滿電影、音樂和流行文化的區域，且自古以來位居交通要地，連接台北城內與艋舺，因此音樂曲風交融傳統與現代，融入歌仔戲及現代電子流行音樂的元素，突顯西門町在臺北歷史發展及流行文化上的重要性。
觀傳局指出，主燈秀展演分為三章節，首先由「魚躍西門」吐出泡泡，產生雪花紛飛般的浪漫氛圍，緊接著主燈秀音樂出現的歌仔戲詞「縱游不厭滄海寬，一躍已在青天上」，出自南宋詩人陸游的〈鯉魚行〉，由劉家凱邀請到歌仔戲大師石惠君演唱，讓鯉魚一躍成龍的傳說故事與主燈秀完美結合。
隨後，龍身周圍的雲海燈光開始變化，龍角、龍鬚到龍鱗陸續發光，展現多元色彩變化，結合龍鼻及龍嘴的噴煙效果，氣勢十足。展演尾聲，龍珠緩緩升起，由龍爪手握，祝福觀展民眾新的一年都能順心如意。台北燈節「城現光龍」主燈秀即日起至3月3日每晚6時至10時於捷運西門站1號及6號出口展演，每30分鐘展演1次，展演長度3分鐘。