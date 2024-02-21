中職／雄鷹Wing Stars出席台鋼科大揭牌儀式！訓練基地年底將完工
中職新賽季的第6支球隊台鋼雄鷹，球隊母公司為台鋼集團，在今（21）日宣布，挹注資金讓高苑科大免於退場，揭牌改名為「台鋼科技大學」，台鋼雄鷹旗下啦啦隊Wing Stars也到場表演。同時，台鋼集團也宣告在未來會以校園部分場地作為職棒、職籃球隊的訓練基地，預計在今年底完工。
記者林之越/綜合報導
台鋼雄鷹旗下啦啦隊，Wing Stars在經歷選拔賽後，曾借用台鋼科大場地舉行為期近一個月的專屬培訓，如今以正式成員身份再踏上發跡舞台，團員們也特別感謝校方提供場地讓她們勇敢追夢。
而在台鋼科技大學更名揭牌後，在校務重新啟航後的一大亮點，就是活化校園部分場地，打造台鋼職業隊訓練基地。
台鋼集團表示，改建後的棒球場以及體育館，未來將做為台鋼雄鷹棒球隊以及台鋼獵鷹籃球隊的訓練空間，同時也將改造閒置的教學大樓成為球員宿舍綜合大樓。
此球員宿舍綜合大樓將會提供多功能的設施，其中包含重訓、防護、餐廳等空間一應俱全，並在近期將開始動工，預定在2024年年底完工啟用。
此外，未來除了當作職業隊的訓練場地，棒球場也將朝著可進行二軍賽事並開放球迷入場欣賞球賽的方向規劃。
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