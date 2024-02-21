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foodpanda外送年度回顧！「3縣市」最常給小費　快抽優惠碼50元

▲foodpanda首度推出「年度回顧」活動，透過系統可以一鍵知道自己的外送成癮程度，同時測試完成後還有隱藏的50元優惠碼可以領，活動將持續到3月15日。（圖／記者周淑萍攝）
▲foodpanda首度推出「年度回顧」活動，透過系統可以一鍵知道自己的外送成癮程度，同時測試完成後還有隱藏的50元優惠碼可以領，活動將持續到3月15日。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

外送平台foodpanda在龍年開工沒多久，於今（21）日首度推出「年度回顧」活動，透過系統可以一鍵知道自己的外送成癮程度，同時測試完成後還有隱藏的50元優惠碼可以領，活動將持續到3月15日。此外，同步揭露全台各縣市的小費榜和外送喜好習慣。

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foodpanda今（21）日推出「年度回顧」活動，民眾可以藉此了解去年一整年自己叫外送的消費習慣，透過系統分析叫過幾次外送、最常叫的食物類型、最常下單的時段，最情有獨鍾的店家，甚至還能看出自己在外送消費力的全台排名。同時測驗完成後還能獲得隱藏版的優惠碼，滿300元就可以優惠50元。

🟡2023年榜單

📍熱門外送品項：奶茶

📍宜蘭及花東最愛：小籠包，榮登東部排行榜冠軍

📍南部最愛：米血

📍離島地區金門、澎湖最愛：各種手搖飲，由奶茶、紅茶、鮮奶茶包辦前三名。

📍生鮮雜貨熱銷Top3：麥香奶茶、金針菇、麥香紅茶

📍最討厭的料理：三色豆，從生鮮雜貨的出貨量也發現冷凍三色豆每月訂購量不到 30 包，顯示台灣人真心討厭三色豆。

📍最常給小費的縣市前三名：金門、基隆、宜蘭

📍最慷慨的用戶：彰化縣鹿港鎮，平均每張單給 100 元，一年送出超過 7 萬元的小費。

▲小費給的最慷慨的用戶為彰化縣鹿港鎮，平均每張單給 100 元，一年送出超過 7 萬元的小費。（圖／官方提供）
▲小費給的最慷慨的用戶為彰化縣鹿港鎮，平均每張單給 100 元，一年送出超過 7 萬元的小費。（圖／官方提供）
🟡北中南的訂購喜好
📍台北，追求健康：最愛訂購各種不同類型的健康餐。

📍新北，追求方便：新北人訂購外送的平均距離最短，就連在家門口巷子也要叫外送。

📍高雄，追求飽足感：高雄人最常點選加飯、加麵，堪稱全台胃口最大。

📍台中，追求夜生活：台中人喜歡訂購宵夜，晚上 10 點至凌晨 3 點訂單量最多。

▲Uber則針對乘車服務推出優惠，祭出「新年新習慣，不攔...龍來刮刮看！」，有機會刮中千元Uber Taxi 優步小黃乘車優惠。（圖／官方提供）
▲Uber則針對乘車服務推出優惠，祭出「新年新習慣，不攔...龍來刮刮看！」，有機會刮中千元Uber Taxi 優步小黃乘車優惠。（圖／官方提供）
Uber近期則針對乘車服務推出優惠，祭出「新年新習慣，不攔...龍來刮刮看！」即日起至 2 月 25 日，進入「不攔...龍來刮刮看」活動頁面，許下一個新年願望，進入刮刮卡頁面，就有機會刮出最高千元 Uber Taxi 優步小黃乘車優惠，此外，還推出限時首搭 Uber Taxi 優步小黃單趟折抵 300 元【不攔就點】優惠序號。

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