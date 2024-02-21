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韓國醫師罷工繼續！逾3成手術取消　醫師罷工潮歐美多國有先例

▲韓國首爾上千名實習和住院醫生因不滿政府擴招計畫，19日集體請辭。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國首爾上千名實習和住院醫生因不滿政府擴招計畫，19日集體請辭。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

為了抗議政府醫療政策，韓國首爾五大醫院實習和住院醫生集體請辭，且不僅首爾五大醫院，目前韓國全國範圍已有逾8千名實習與住院醫師辭職。受到大批醫師離開工作崗位影響，首爾五大醫院今（21）日取消了30～50％的手術計畫，這場醫療界與政府之間的衝突，尚未看到落幕的可能性。事實上，近年歐美多國也曾爆發醫院罷工潮，每每引發外界關注。

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根據《韓聯社》報導，韓國保健福祉部最新表示，截至20日晚間10點，全國100家實習醫院共有8816名實習醫生和住院醫生提交了辭職書，佔實習住院醫生總人數的71.2％，且已有7813人未到單位上班。受到醫師集體辭職影響，首爾五大醫院推遲並取消了30～50％不等的手術計畫，預計取消規模還將繼續擴大。

回顧這起醫師罷工潮，起始於韓國政府宣布將自2025學年度起擴招醫學院新生，自現行的3058人增至5058人，增幅約65％，目標是在2035年之前增加1萬名醫師。此舉引發醫界強烈反彈，認為會導致健保體系崩壞，且政府事前沒和醫界協助，以集體辭職罷工的方式要求政府取消擴招計畫。

韓國實習住院醫生協會20日發表聲明，批評政府的擴招規模不切實際，根本沒有提出科學依據，僅是為了選舉拉票趕鴨子上架。韓國醫師協會今日也譴責韓國政府，對請辭醫師下達復工令的打壓力度超乎常理，醫師的職業選擇自由是基本權利，應當得到尊重。

韓國總統尹錫悅昨日發聲時仍態度強硬，認為醫生絕不能集體罷診，「不能拿國民的生命和健康作為賭注」，稱守護國民生命安全是憲法賦予政府賦的最基本責任，醫學生擴招規模並不大，是最起碼的擴充人數。

有學者認為，醫師罷工僅是因反對自己的收入減少，不想面對更多同僚的競爭。根據2022年資料，韓國每千人約只有2.6名醫師，醫病比低於經濟合作發展組織（OECD）成員國每千人3.7名醫師的平均值。事實上，韓國在2020年就曾推動醫學院擴招計畫，當時也引發醫師罷工，最終政府不得不妥協，取消擴招計畫。

醫師罷工在歐美都有先例，美國2023年10月4日，逾7.5萬名醫護人員走上街頭，要求Kaiser Permenate（凱薩醫療）幫醫護人員加薪、增加人力。雖然美國醫護人員並未集體罷工，抗議同時仍保有應付急診需求人力，但依然對醫療體系造成衝擊。

英國2022年護理師罷工，去年春天基層醫師（junior doctor）與醫護人員再度罷工，今年1月基層醫師又發動罷工6天。根據英國國民健康署統計，去年因醫護罷工而取消的約診次數達到120萬次。

德國上萬診所也在去年底休診罷工，爭取更好的工作待遇以及更公平的資金分配。法國醫師在2022年底也曾發動罷工，自12月26日一路罷工至2023年1月8日。

對於醫師頻頻罷工，《衛報》專欄曾分析直言「問題沒有簡單答案」，醫療體系先是受到新冠疫情衝擊，接著又是高通膨導致的生活成本上升，醫護人員爭取更好的工作條件與待遇，似乎能獲得多數民眾的支持或者至少是同情，而醫療體系改革的議題高度政治化，每每與選舉議程掛鉤，想要實現徹底且完善的改革難如登天。

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