特企／只要銅板價！「兩餐EXPRESS」99元就能吃到招牌炒年糕
韓國的兩餐品牌2016年進軍台灣，主打自助年糕火鍋吃到飽，價格經濟實惠、食物品項多，獲得了不少民眾的喜愛。而隨著大眾飲食習慣的改變，兩餐推出全新的「兩餐EXPRESS」，主打單點、外帶，提供民眾更方便的方式享用兩餐的美味餐點。
韓國文化持續影響台灣，韓式餐廳也越開越多，不過價格卻居高不下，「兩餐EXPRESS」打破高價韓國料理的既定印象，還原韓國知名的布帳馬車文化，販售炒年糕、炸物、魚板、炸雞等兩餐經典品項，讓大家用銅板價也可以享用韓國美食，例如兩餐經典炒年糕99元；炸海苔捲、炸魷魚39元起就能吃到。
兩餐同時考量到不少人越來越多人「獨食」，到餐廳用餐較不方便，「兩餐EXPRESS」也提供一人套餐的選擇，149元就能吃到炒年糕、炸物和串魚板。針對近期民眾相當關心的食品安全，兩餐也將醬料送驗，均有通過SGS檢驗報告，要讓民眾吃得安心。
「兩餐EXPRESS」首店位於公館，2/16開始試營運，3/1正式開幕，試營運期間也推出全品項8折的優惠，歡迎有興趣的民眾可以前往嚐鮮。同時兩餐也宣布，3/22-3/25將前往世貿一館春季加盟展設攤，歡迎有興趣的民眾可以前去試吃、體驗。