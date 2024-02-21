許富凱秒變「林森系」！被抓包開房間 突曝喜訊在5月
許富凱在農曆年前推出《五木大学》概念專輯，近日推出最新主打歌〈No Love Hotel〉MV，呼應歌曲意涵講述一夜情、沒有愛情的情感關係，拍攝MV時許富凱大方「開房間」前往摩鐵取景，就歌曲詮釋上也充滿特殊狀聲詞，對於音樂曲風與議題的突破，許富凱玩得非常開心，「從森林系變成林森系，我其實滿喜歡這樣的轉變。」此外，許富凱即將於今年5月在高流開唱。
記者吳雨婕／綜合報導
在粉絲敲碗下許富凱終於交出了新專輯、緊接在2024年開春迎來開演唱會的好消息，許富凱正式宣告將於今年5月11日晚上7點，在高雄流行音樂中心舉辦「拾歌-五木大學特修班」演唱會。2021年12月在台北小巨蛋首度開唱，如今相隔2年半終於要唱回家鄉高雄，有趣的是，喜歡挑戰各式場地的他，這次成功集郵新場館高雄流行音樂中心，他雀躍的說：「這一次回到家鄉開唱，北漂10多年再一次要帶著成績回鄉探親，心情是滿滿的期待，我想這是一場探親演唱會，感覺很有人情味，尤其又能在這麼漂亮的場地開專場，更是美好！」
這次演唱會開唱日別具意義，特別選在5月第二個週末舉辦正是母親節檔期，而許富凱向來深受廣大師奶姊姊、長輩朋友們疼愛，孩子們紛紛表示要搶票孝親，他對於在這麼棒的日子與大家共度非常期待：「上次台北演唱會原本也有預計在5月檔期開唱，但疫情的影響，事與願違，這一次也謝謝高雄流行音樂中心，特別歡迎我母親節回去開唱，這是很棒的緣分，很多朋友或他們家裡的長輩一直開始詢問購票日期，要帶著自己家裡的長輩來看我演唱，真的很感動，我也很期待用歌聲來服務大家。」
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