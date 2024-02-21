表態2026年選戰一定有角色！高嘉瑜：選市長是目標之一
民進黨前立委高嘉瑜爭取立委連任失利，對於未來規劃，她今（21）日受訪時表示，2026年她有一定角色參與，「應該不缺席」，她沒有要預設選什麼，而選市長是目標之一。
記者陳佩君／台北報導
高嘉瑜今接受資深媒體人黃光芹《品觀點》專訪，對於這次敗選，高嘉瑜認為對她是很好的教訓，讓她人生經歷沈澱檢討；她分析這次基進黨考量要拉抬小黨聲勢，有利之後議員選舉，推出人選與她對戰分散票源，民進黨若下屆港湖區立委要勝選，應先整合綠營、鞏固基本盤，開拓中間年輕票源，否則下屆在港湖區民進黨仍是艱困選區。
高嘉瑜提到，從姚文智到陳時中民進黨台北市長候選人，她一直被惡意打成不支持民進黨，她檢討可能說話、行為不穩重，政治孤鳥性格、沒有派系、黨內沒人認同幫忙講話。
高嘉瑜爆料，選前黨主席賴清德幫她站台輔選，賴才離開黨中央就被罵，接到電話被打爆；至於連任立委失利的下一步是否有規劃？高嘉瑜坦言，角逐下屆立委隔4年時間太久，「會讓人連我歌聲都忘記了」。
高嘉瑜提到，她在2026年「一定有角色參與，應該不缺席」，並直言黨內有議員害怕她選市議員，「她在艱困選區都有5%差距，選市長是目標之一」。