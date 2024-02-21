香港「玩完了」？超級豪宅跌價逾25% 專家：中國須修復自身經濟
摩根史坦利（Morgan Stanley）前亞洲區主席，耶魯大學經濟學家羅奇（Stephen Roach）今（21）日接受彭博訪問時表示「香港玩完了」，認為香港面臨被邊緣化的風險。同時，《華爾街日報》報導指出，香港豪宅自2022年中以來，售價已經大跌逾25％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《華爾街日報》報導，房地產服務商第一太平戴維斯（Savills）的香港住宅銷售主管Cherrie Lai表示，由於香港豪宅賣家為求快速脫手寧願接受降價，預計今年價格還將進一步下跌，超級豪宅的定義為價格超過3800萬美元的房屋。根據香港差餉物業估價署（Hong Kong’s Rating and Valuation Department）的數據，於2023年底，私人住宅的價格指數已跌至七年來的最低點。
由於中國經濟下滑，通貨緊縮、出口放緩、消費者信心低迷，這讓過去主要由中國房產巨頭推動的香港豪宅市場急凍。第一太平戴維斯指出，上個月一棟位於太平山頂的豪宅以1.07億美元的價格成交，是香港房市近年來的最高銷售紀錄之一。然而，該處豪宅最初定價為1.66億美元，不難看出降價求售的壓力。
根據《聯合早報》報導，摩根史坦利前亞洲區主席羅奇認為，受到地緣政治影響，中國經濟衰退以及中美關係不佳等因素，「香港已經玩完了」，中國推出的救市措施也難挽救香港經濟。
羅奇指出，北京如果真的想要讓香港走出困境，必須致力於修復中國自身的經濟，同時給予香港更多自我管理的空間。香港目前被中國框在大灣區的概念中，與深圳等其他中國城市並無不同，若香港的發展以中國為中心，就會面臨被邊緣化的風險。
不過，許多香港官員發聲反駁「香港玩完了」的說法，認為這是以偏概全，香港經濟發展並非單看股市或豪宅市場而論。