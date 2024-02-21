交通違規擬「微罪不記點、不檢舉」　王國材盼5/20前完成修法

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王國材表示，去年上路、實施後，引起許多立委反對及民怨，許多民眾被記點，並談到，道路交通環境若還沒建置好，中央、地方政府應該負一些責任，先把交通工程、人行設施改善好，再來嚴格執法，因此希望草擬的方向，希望在道安、民怨間取得平衡點。
國材說，主要是針對現階段，交通環境的改善是政府責無旁貸的責任，因此擬在民眾檢舉、違規記點方面，採用微罪不開放檢舉、不記點，初步是先以罰鍰1200元以下區分；其實相關討論從去年就開始談了，希望微罪不記點能有一個邏輯，而非找一兩項處理。
王國材指出，微罪不記點、不開放檢舉主要牽涉2個法規，記點部分是違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，這個由交通部、內政部討論完就能發布；但民眾檢舉項目縮減，必須修改《道路交通管理處罰條例》，需要經過立法院審議處理。
路權團體提到罰鍰1200元以下的微罪，有些仍有危害安全之虞。王國材說，這部分希望放入母法討論，若有嚴重影響安全的情形，就要修處罰條例，把罰鍰提高到超過1200元，應該用系統性架構處理這件事。
王國材說，路權團體的聲音他都有聽到，也可以理解，但在現階段、道路交通環境還不夠完善時，只能先把交通環境做好、再去檢討執法嚴格度，因此現階段會先這樣處理。
媒體詢問新法規何時可以上路？王國材表示，相關法令是他去年和立委討論出來的，也希望能由自己來負責，盼在看守內閣期間、也就是5月20日以前，儘快通過修法、把相關法規處理完善。