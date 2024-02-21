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交通違規擬「微罪不記點、不檢舉」　王國材盼5/20前完成修法

▲交通部長王國材（左二）今（21）日表示，盼在5月20日前完成交通違規「微罪不記點、不檢舉」的修法。（圖／記者李琦瑋攝）
▲交通部長王國材（左二）今（21）日表示，盼在5月20日前完成交通違規「微罪不記點、不檢舉」的修法。（圖／記者李琦瑋攝）

記者李琦瑋／台北報導

交通部長王國材昨天接受「齊有此理」節目專訪時表示，交通部正在研議「微罪不記點」，檢討交通違規罰鍰在1200元以下，將不記點，也不開放民眾檢舉，計程車工會給予肯定，路權團體批開倒車，漠視用路人性命。王國材今（21）日受訪時指出，在交通環境改善前，現階段先這樣處理，並希望能在看守內閣期間、5月20日前，送立法院修法完成。

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交通違規新制於去年6月30日上路後，1年記滿12點就會被吊扣駕駛執照2個月，以及檢舉魔人存廢問題，掀起民怨，並引發職業駕駛強烈反彈。

王國材表示，去年上路、實施後，引起許多立委反對及民怨，許多民眾被記點，並談到，道路交通環境若還沒建置好，中央、地方政府應該負一些責任，先把交通工程、人行設施改善好，再來嚴格執法，因此希望草擬的方向，希望在道安、民怨間取得平衡點。

國材說，主要是針對現階段，交通環境的改善是政府責無旁貸的責任，因此擬在民眾檢舉、違規記點方面，採用微罪不開放檢舉、不記點，初步是先以罰鍰1200元以下區分；其實相關討論從去年就開始談了，希望微罪不記點能有一個邏輯，而非找一兩項處理。

王國材指出，微罪不記點、不開放檢舉主要牽涉2個法規，記點部分是違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，這個由交通部、內政部討論完就能發布；但民眾檢舉項目縮減，必須修改《道路交通管理處罰條例》，需要經過立法院審議處理。

路權團體提到罰鍰1200元以下的微罪，有些仍有危害安全之虞。王國材說，這部分希望放入母法討論，若有嚴重影響安全的情形，就要修處罰條例，把罰鍰提高到超過1200元，應該用系統性架構處理這件事。

王國材說，路權團體的聲音他都有聽到，也可以理解，但在現階段、道路交通環境還不夠完善時，只能先把交通環境做好、再去檢討執法嚴格度，因此現階段會先這樣處理。

媒體詢問新法規何時可以上路？王國材表示，相關法令是他去年和立委討論出來的，也希望能由自己來負責，盼在看守內閣期間、也就是5月20日以前，儘快通過修法、把相關法規處理完善。

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