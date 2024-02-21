特企／抓住龍年尾巴！遠百228快閃加碼　好康拿不完

228快閃檔期從2月22日(四) ~3月6日(三)14天，服飾單筆滿3500元送250元，換上春夏流行新裝就趁現在。HAPPY GO卡友還有點數好康，HAPPY GO點數50點就能兌換200元紅利券1張，百貨服飾單筆消費滿1000元時抵用。
銀行信用卡刷卡好禮同步登場，2月22日(四) ~ 2月29日(四)首8天持10大銀行信用卡全館單筆刷滿5,000元可享3、6期0%利率分期付款優惠。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北1樓國際精名品單筆刷滿10000元且分6期送800元十足抵用券。台中大遠百單筆刷滿10000元且分6期送300元十足抵用券(A13CHANEL，竹北TIMEVALLEE、BVLGARI相同贈送規格)。
另外全檔期全台遠百11大銀行全館當日單筆刷滿10000元且分6期送400元十足抵用券。遠東商銀獨家加碼2月24日(六) ~ 2月29日(四)6天，百貨服飾當日單筆刷5000元且分6期送500元十足抵用券。
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2月24日(六)鬧元宵14：00捐發票送龍年提燈，還有趣味燈謎及公益嘉年華，現場由新竹郵局、稅務局、自來水公司及地方法院進行遊戲闖關、有獎問答。18：30及19：30由忠信高中於現場發放提燈及龍年紀念卡，一同元宵走街祈福巡禮。
台中大遠百
2月27日(二)~3月10日(日)舉辦「遠百寶慶回顧展」，邀請大家一同穿梭回60年代，欣賞懷舊時光與美景。台中大遠百與中部知名品牌樂魔派強強聯手，祭出獨家聯名立可拍，在遠百寶慶回顧展合照，上傳指定連結即可參加抽獎活動，30位幸運得主有機會獲得樂魔派立可拍1台。
台南大遠百
首度舉辦日本仙台物產展，2月23日(五)盛大開幕，帶來當地獨特的美食佳釀和工藝品。開幕~2月25日在1樓廣場邀請日本職人來台現做日本美食，有軟滑鮮奶油搭配薄而Q彈的遠藤可麗餅、以整顆草莓冰凍後挫製而成的日式刨冰，以及擁有400年歷史的手工桿麵「白石溫麵」。3月3日前在5樓活動中心展場還有仙台工藝品和日式雜貨，能品嘗到日本祭典不可或缺的蘋果糖、毛豆奶昔。
遠百花蓮
2月24日(六)起連續兩天15：00~20：00舉辦「龍年吉祥繪燈趣」元宵活動，加入獨有的客家特色，2月24日元宵節現場將免費發放1,000個龍年特色燈籠外，邀請曾入圍第33屆金曲獎最佳客語歌手獎的徐世慧演出，周末兩天現場體驗客家文化闖關成功即可獲得刮刮卡，另有客家特色市集，活動熱鬧多元歡迎民眾一起提燈鬧元宵。