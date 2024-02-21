民眾黨內鬥？幫楊寶楨打氣獨漏陳智菡 徐千晴：大家互動很好
楊寶楨19日聲淚俱下請辭民眾黨團副主任和發言人雙職務後，前新竹市府發言人徐千晴今（21）日以個人身分陪同新竹市長高虹安出庭，媒體也問她是否有外傳的內鬥？徐千晴表示，感謝大家對民眾黨的關心，其實不用有這麼多揣測，她私下看大家互動很好，不相信內鬥的傳聞。
記者潘千詩／台北報導
在楊寶楨辭職後，傳出與徐千晴可能參選台北市松山信義區有關。對此，徐千晴表示，感謝大家都很積極幫她找選區，很多選區她都有被點名，但目前為止她沒有任何計劃，她覺得不管是對黨或個人深耕地方，都非常重要，對於選區沒有明確計畫，而且黨有相關機制，她尊重黨的機制，大家討論後再來決定，目前確實還在休息。
徐千晴也說，自己不是楊寶楨的發言人，無法幫她說話，但依她和楊私下接觸，楊經常因某些事而感動，所以楊在鏡頭前哭時，自己的第一個想法及感覺是楊寶楨對於民眾黨的栽培感到非常開心，因為自己有相同經歷，在入職後透過海選而有機會當發言人，到現在有這種經歷，自己非常感恩在心。
外界質疑，徐千晴有到楊寶楨臉書留言打氣，卻沒到另名發言人陳智菡臉書留言，是否有嫌隙？，徐千晴說，感謝大家對民眾黨的關心，所以會不斷被放大或揣測，但她自己跟智菡姐、楊寶楨、前柯辦發言人吳怡萱互動都非常好，私底下看大家互動也很好，所以不相信內鬥的傳聞。