世桌賽／台灣男桌輕取塞爾維亞！「桌球教父」莊智淵領軍晉16強
台灣「桌球教父」莊智淵所領軍的台灣桌球男團，今（21）日在韓國釜山舉行的世界團體桌球錦標賽淘汰賽首輪對上塞爾維亞，以直落三橫掃對手，順利晉級16強，莊智淵不但扛第一點就以以11：8、11：3、第三局雖被對手Dimitrije Levajac8：11反擊，但莊智淵穩住陣腳，最後以11：6拿下第一點。第二點則是由「小林同學」林昀儒坐鎮，面對Gacev Aleksa陷入激戰，首局11：4拿下後遭到對手糾纏，但仍以12：10、14：12獲勝。高承睿在第三點對決Marko Jevtovi）也未耗費太多功夫，以11：2、11、4、11：7贏下，莊智淵從17歲打到42歲，依舊是台灣桌球的靈魂人物。
記者吳政紘/綜合報導
前面幾場比賽，台灣男桌都派出高承睿打第一點，而台灣男團也順利擊敗捷克、馬達加斯加等男團，尤其「沈默刺客」林昀儒的表現最為出色，多次化解危機，但台灣男團首場擊敗奈及利亞，第二場不敵日本，確定無緣分組第一後，之後的淘汰賽不能再輸。
這場比賽，莊智淵打第一點就已經讓對手頭痛，第二點推出最強「王牌」林昀儒，對手氣數已盡，之後高承睿收尾，戰術成功。
台灣男團贏球後，下一場將對上強敵瑞典隊，瑞典有「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard），而台灣男團若贏下，就可以闖進8強，拿下巴黎奧運門票。
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