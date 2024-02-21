台達電節能照明及電動車充電解決方案　助台北之星成永續經典地標

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台達樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，根據統計全球有將近四成的碳排來自建築，另外有約兩成的碳排來自交通，為達到淨零排放的永續目標，新建建築都必須將節能方案及電動車充電基礎設施納入考量。台達電不但深耕整合照明、空調、室內空氣品質、安防監控、能源管理等建築子系統的樓宇自動化解決方案，也具備整合再生能源、儲能系統、電動車充電等能源基礎設施的能力。
台北之星的建築外觀照明設計以雲帶為綴，並聚焦於鑽石屋頂。台達電一站式的節能照明解決方案，可依時段進行數位化照明控制，排程點亮夜間鑽石地標，並為飯店級迎賓大廳打造靜謐唯美的庭園景觀視覺饗宴。其地下室停車場中裝置了79座的台達電動車交流充電樁，並透過台達DeltaGrid® EVM電動車充電管理系統調度，能依充電樁的使用狀況排程、分配電力，即使是整層同步充電也不會超過契約容量；未靠牆的車位採用全台首創的升降設計安裝充電樁，不充電時可升起，讓空間加倍通透寬敞。
台北之星基地規模約1,525坪，在忠孝復興街廓獨樹一格，由三圓機構、龍麟建設偕同日本建築大師丹下憲孝操刀，歷時26年整合規劃，將原址正義國宅規劃為三棟地上30樓、31樓，地下7層的建築，結合1到4樓百貨旗艦店，成為台北最受矚目的超級豪宅建案。