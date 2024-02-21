川普就算去坐牢也能當總統？紐時：理論上可以！但恐引發憲政危機

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豔星封口費案，川普被控在2016年大選期間以法律費用名義支付封口費，涉嫌詐欺且違反競選財務法。
擅自攜出機密文件案，川普在佛州的海湖莊園豪宅遭查扣約100份機密文件，且川普被指控是故意保存國安機密訊息，還企圖妨礙FBI將這批機密文件取回，被檢方起訴37項罪名，包括串謀妨礙司法、虛假陳述，以及一些涉及《間諜法》的指控。
企圖推翻2020年美國大選案，遭到特別檢察官史密斯（Jack Smith）起訴，指控川普4項罪名，包括合謀詐欺美國政府、合謀妨礙政府程序、合謀侵害選民權利、妨礙及企圖妨礙政府程序。
企圖干預喬治亞州大選結果案，遭到喬治亞州檢察官威里斯（Fani Willis）起訴，指控川普得知敗選後，教唆喬治亞州官員操縱選舉結果，施壓州務卿「去找出選票」，涉嫌教唆作偽證，被起訴41項罪名。
川普被指控的罪名之繁多可謂不可勝數，機密文件案與推翻美國大選案更讓川普成為史上首位遭聯邦起訴的前總統，但或許更讓人吃驚的是，身揹如此多官司的同時，川普依然是年底美國大選中一位相當有勝選可能的競爭者。
《紐約時報》分析，美國憲法對於競選總統的資格限制很少，僅有3項，分別是年滿35歲、是天生的美國公民、在美國居住了十四年。美國憲法對於候選人的犯罪紀錄沒有任何限制，雖然有些州會禁止重罪犯出任公職，但不適用於總統大選。
科羅拉多州以憲法第14條修正案的「叛亂禁令」為由，認定川普不是合格的總統候選人，取消川普參加該州總統初選的資格，之後陸續有其他州跟進，不過案子如今已經上訴到最高法院，最高法院的9位大法官由保守派佔絕對多數，包括3位大法官是川普親自提名。大法官的判決將會直接決定川普是否能夠參選，不過，大法官的認定與川普在兩起干預美國大選案件中是否遭到定罪，是不同的命題。
川普如果真的遭到定罪入獄，那麼在獄中的川普是不太可能投票的，川普目前的投票地在佛州，除非他申請特案處理，並獲得佛州州長與官員的批准，才有可能恢復投票權。假如川普沒有提出特案申請，如此一來，就會發生人在牢中的川普名列在選票上，但自己卻無法投票的怪異現象。
如果川普遭到定罪坐牢，同時仍然在美國大選中勝出，此時就將進入真正的「未知領域」。加州大學柏克萊分校法學教授切默林斯基（Erwin Chemerinsky）表示，鑑於憲法沒有任何相反的規定，從法律上講，川普人在牢中仍然有資格擔任總統，但從實際上來講，這肯定會引發一場憲政危機。
根據憲法第25條修正案，若總統無法履行其權力和職責，可將權力移交給副總統，但是川普提名的副總統人選，認定川普無法履行權力的可能性微乎其微。
紐時報導分析，若川普入獄且勝選的情況真的發生，最終還是可能必須交由法院來裁決，若法院認定將勝選的總統關在牢中是司法權對於行政權的侵犯，川普就有可能獲釋。
若川普當選時官司仍在訴訟中，照慣例兩起聯邦起訴案件將會撤回，但另兩起州起訴的刑事訴訟會如何發展就難以預料，川普政府很可能會主張應該撤訴，但檢方若堅持要繼續官司，最終可能也必須交由最高法院裁定。