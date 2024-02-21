浴火重生熱鬧啟航！台鋼科技大學舉行更名及揭牌儀式

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高雄市副市長林欽榮在致詞時，祝福台鋼科技大學在浴火重生後，校務能夠蒸蒸日上，並持續為國家培育學用合一的人才。
教育部技職司副司長柯今尉則表示，期許台鋼科技大學在更名後，能進一步提升教育品質，為社會提供優質技職人才，深耕在地永續發展。
台鋼科技大學董事長林輝政指出，原高苑科技大學於111年初被列入專案輔導學校後，由台灣鋼鐵集團即時伸出援手，自112年5月底起，短短半年挹注近5億元資金，改善學校財務，校務也順利回歸正軌，台鋼集團入主台鋼科技大學後，將旗下企業與學校各系所緊密結合，將學校重新定位成精緻型「企業型科技大學」，為企業培育人才，保障學生就業。
林輝政並指出，台鋼科技大學為全台惟一坐落科學園區的e世紀學府，為一所落實貼近產業需求、與產業無縫接軌，培育畢業即具有百分百就業能力之優質產業型科技大學。
台鋼科技大學校長陳天惠說，台鋼科技大學將以新的7個科系辦學，保讓學生入學即就業，未來台鋼科技大學將有台鋼雄鷹職業棒球隊、台鋼獵鷹籃球隊進駐使用校內場域，作為球隊訓練基地，也會有球員宿舍綜合大樓，台鋼集團入主學校，將讓台鋼科大重新擦亮招牌，展翅高飛。
陳天惠並說，台鋼科技大學自113學年度起，將持續與台鋼集團所創立之皇鷹基金會合作，推動「繁鷹計畫」，照顧弱勢生及原住民學生，給予學生4年學雜費及住宿費全免之勵學優惠，弱勢生就學4年期間，還可另外獲得最高每月1萬元的獎助學金，一般家庭的學生則是採取國立大學收費，用以減輕學生及家長的負擔。