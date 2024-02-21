深坑大火臭味瀰漫雙北　黃瀞瑩批：侯友宜快上班、蔣萬安別再睡

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陳世軒表示，此次的大面積濃煙已造成許多民眾恐慌，甚至不少人出現皮膚與呼吸道的急性症狀。市府應以此作為警惕，在府際協調與內部跨局處的指揮統籌上重新檢討，並建立標準作業流程（SOP），以因應類似危機的發生，否則只會民怨載道。
台北市議員黃瀞瑩表示，這次台北市因為深坑大火造成民眾整晚都可以聞到空氣中的塑膠臭味，連呼吸都不安心，但北市府卻毫無作為，也未通知民眾，昨天下午就發生的事件，卻直到今天早上才發出聲明，這樣的反應明顯慢半拍。過去一年，從環狀線的交接就可看出「新北市長無心市政，台北市長無能反應」的問題，導致環狀線在行政契約到期之後，超過半年仍無法實質交接，這次的空品災情再次凸顯雙北市府的雙雙失能及無心市政。
黃瀞瑩呼籲，總統大選已結束，「新北市長快上班、台北市長別再睡」，勿再犧牲雙北市民的權益。
台北市議員林珍羽表示，北市所有官方可佈達之社群媒體、官方平台(新聞稿、Facebook、Line等)及民政鄰里系統皆未佈達正確及警示資訊，造成第一線里長遭受民怨成為眾矢之的，再再顯示市府團隊失靈，不僅毫無作為更讓市長狀況外，雙北首長並未於第一時間啟動共同生活圈之緊急處置SOP，令人遺憾。
北市議員陳宥丞表示，在柯文哲擔任市長任內，因為體認到台北和新北是一個緊密的生活圈，市政息息相關，必須有各種層級的交流和對話，才能夠互相合作共創雙贏。所以與侯友宜市長共同成立雙北合作交流平台，柯文哲市長每一次都親自出席。但是蔣萬安上任以後，這個專屬於台北市和新北市的雙北市合作交流平台就被停辦了，從這一次深坑大火兩個市府荒腔走板的表現就可以看出，雙方並未建立有效成功的合作模式，兩個市府的互動效率也因為合作交流平台的停辦一起跟著停擺。
陳宥丞表示，不能因為侯友宜上任後忙於選舉，造成市政工作被拋在腦後，「沒有侯侯做事」，蔣萬安也疏於溝通的狀況下，把台北市民的生活品質也一起拖下水。
北市議員張志豪指出，這一次兩個市府造成民怨四起的首要原因，就是沒有第一時間立即反應。台北市應該與新北市政府，共同在第一時間開設災害應變中心，無論是依據「懸浮微粒物質災害」或「毒性化學物質災害」的法規辦理，並且應該在第一時間發布細胞簡訊，讓民眾知道情況，也避免報案電話塞爆消防局而影響救災。
張志豪也認為，除了建立SOP，他長期以來設法推動的危險物品管理辦法，更是相當重要的環節，因為可以從源頭管理危險化學物品的運送、儲藏與安全管理，避免鋰電池等危險化學物品的災害發生或失控，防患於未然。