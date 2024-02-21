中職／高苑科技大學正式改名「台鋼科大」！Wing Stars回到發跡地
原高苑科技大學今(21)日舉行揭牌儀式，正式改名為台鋼科技大學，Wing Stars啦啦隊也回到發跡地熱情相挺，重溫選拔過程回憶也全部湧上心頭。隨著安芝儇帶領這些女孩成長，Wing Stars啦啦隊在台鋼科大訓練一個月後，蛻變成中職啦啦隊，今天也再度以表現重返校園。
記者吳政紘/綜合報導
Wing Stars啦啦隊選拔自去年8月舉行，經歷初選評比、複賽之後，借用台鋼科大場地舉行為期近一個月的專屬培訓，今日以正式成員身份再踏上發跡舞台，團員們也特別感謝校方提供場地讓她們勇敢追夢，充分展現自我實力，期望台鋼科大未來能孕育出更多全方位的優秀新星。
如今Wing Stars已在準備新球季，Wing Stars今日重返發跡地表演，內心特別有感。
隊長螢螢說道：「重新回到這個場地百感交集，選拔時期絕對是我人生的轉淚點，讓我格外珍惜每次獲得的表演機會，那是我人生當中相當重要的時刻。」
Wing Stars 創隊成員名單
方妡蔆、吳俞君、李宜軒、李姮樂、林恬妤、張庭宜、陳筱雯、黃子宸、黃羽瑈、莊佳熒、趙宜莉、蔡沛穎、蔡佩螢。
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