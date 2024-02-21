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黃嘉千家暴案鬧羅生門　前老闆王偉忠握婚變內幕：講誰都不公平

▲王偉忠封口黃嘉千婚變內幕，「我講誰都不公平」。（圖／金星文創提供）
▲王偉忠封口黃嘉千婚變內幕，「我講誰都不公平」。（圖／金星文創提供）

記者羅凌筠／台北報導

黃嘉千、夏克立16年婚姻傳家暴，加拿大鄰居董小姐作證黃嘉千臉部留傷，不過夏克立公開喊冤「我從來沒有打她」，黃嘉千則回應一切尊重司法，雙方各說各話，黃嘉千前老闆王偉忠今（21）日出席舞台劇《謝謝大家收看》媒體餐敘，坦言跟黃嘉千很熟，但現階段打官司進入法律程序，不便對外講太多，「不然我講誰都不公平。」

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王偉忠、黃嘉千認識多年，近期也合作舞台劇《明星養老院》，他說：「她把我當長輩會聊一聊，但屬於她的事情，我就不多說。」半年前黃嘉千在王偉忠《欸！我說到哪裡了？》當嘉賓，對家務事也是語帶保留，「那時嘉千就有點謹慎了。」

王偉忠的大女兒王羚，與美國第4大家族的富豪結婚，女婿過年回台灣8天，入境隨俗磕頭拜年，王偉忠說：「老人家看了就開心，媽媽開心我就開心。」被問到與美國女婿溝通順暢嗎？王偉忠表示簡單英文還行，女婿也有心要學中文，「他現在講最好的是『謝謝爸爸』。」

▲王偉忠找好律師擬定遺產分配。（圖／金星文創提供）
▲王偉忠找好律師擬定遺產分配。（圖／金星文創提供）
王偉忠從業46年，這回舞台劇《謝謝大家收看》除了回顧人生前半場，也描寫目前初老、退休、拿敬老卡的心情，他面臨女兒青春期、太太更年期與媽媽長照期，都緊扣觀眾心弦、感人落淚。談到人生下半場，王偉忠去年找好律師擬定遺產分配，「已經規畫得差不多，畢竟錢也沒有很多」，被問到財產是不是留給子女？王偉忠說，「不是全留給兒女，有些喜歡的藝術品會捐出去。」

今年他又將站在舞台上重現半自傳角色，他笑說：「據說到了這個年紀，能把自己人生故事回溯一遍，有益身心健康，以前臭美臭美、現在還是臭美臭美，有點羞愧、也有點懷念。」王偉忠感性的說，從20多歲做到60多歲，他跟觀眾一同成長、也一同變老，觀眾可能跟他一樣，都是奉養父母的最後一代、被子女棄養的第一代，對劇情特別有共鳴。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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