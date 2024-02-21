黃嘉千家暴案鬧羅生門　前老闆王偉忠握婚變內幕：講誰都不公平

我是廣告 請繼續往下閱讀
王偉忠的大女兒王羚，與美國第4大家族的富豪結婚，女婿過年回台灣8天，入境隨俗磕頭拜年，王偉忠說：「老人家看了就開心，媽媽開心我就開心。」被問到與美國女婿溝通順暢嗎？王偉忠表示簡單英文還行，女婿也有心要學中文，「他現在講最好的是『謝謝爸爸』。」
王偉忠從業46年，這回舞台劇《謝謝大家收看》除了回顧人生前半場，也描寫目前初老、退休、拿敬老卡的心情，他面臨女兒青春期、太太更年期與媽媽長照期，都緊扣觀眾心弦、感人落淚。談到人生下半場，王偉忠去年找好律師擬定遺產分配，「已經規畫得差不多，畢竟錢也沒有很多」，被問到財產是不是留給子女？王偉忠說，「不是全留給兒女，有些喜歡的藝術品會捐出去。」
今年他又將站在舞台上重現半自傳角色，他笑說：「據說到了這個年紀，能把自己人生故事回溯一遍，有益身心健康，以前臭美臭美、現在還是臭美臭美，有點羞愧、也有點懷念。」王偉忠感性的說，從20多歲做到60多歲，他跟觀眾一同成長、也一同變老，觀眾可能跟他一樣，都是奉養父母的最後一代、被子女棄養的第一代，對劇情特別有共鳴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁