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黃嘉千遭威脅生命！昔被問最近施暴時間點　「親自翻紀錄」回應

▲黃嘉千前年7月與夏克立結束16年的婚姻。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃嘉千前年7月與夏克立結束16年的婚姻。（圖／記者葉政勳攝）

記者張芸婷／綜合報導

黃嘉千於前年7月與夏克立結束16年的婚姻，甚至爆出夏克立對她施暴，因此兩人對簿公堂，沒想到今（21）日，竟爆出有加拿大鄰居出面指證，曾收容流落街頭、臉上有傷的黃嘉千，而她上個月參加果陀劇團活動時，被曾國城問及：「妳上一次被打是甚麼時候？」，她則笑回：「我翻一下紀錄。」此話一出，留給大家許多想像空間。

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▲黃嘉千傳出遭夏克立家暴，目前兩人在加拿大、台北兩地打離婚官司。（圖／翻攝自黃嘉千、夏克立FB）
▲黃嘉千傳出遭夏克立家暴，目前兩人在加拿大、台北兩地打離婚官司。（圖／翻攝自黃嘉千、夏克立FB）
黃嘉千自傳出婚變後，只有參與舞台劇演出時才會面對媒體，而大多時候她都低調回應，不做過多闡述，上月18日，她參加果陀劇場尾牙暨慶功宴時，因現場有許多演藝圈好友，看得出來她心情較為輕鬆，被曾國城拱上台捐錢時，一旁的唐從聖開玩笑說：「她在台下有說『我打官司』。」曾國城問道：「所以花很多錢？」黃嘉千則自虧：「花太多錢。」

接著，唐從聖幽默說道：「異國婚姻分手代價比較高，看要不要大家捐給妳多少。」當下，黃嘉千馬上拱曾國城捐10萬元，立刻嗨翻現場，讓曾國城忍不住反虧：「妳上次被打是什麼時候？」黃嘉千則打趣笑回：「我要看一下紀錄。」看似鬥嘴的對答，卻非常耐人尋味。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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