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龍年就靠「這」招開運　命理師提醒：三大禁忌不要犯

▲喜迎龍年，民眾都希望能在新的一年開開運、迎接新氣象。（示意圖/ Shutterstock）
▲喜迎龍年，民眾都希望能在新的一年開開運、迎接新氣象。（示意圖/ Shutterstock）

生活中心/綜合報導

農曆新年後，不少民眾都希望，能在新的一年開開運、迎接新氣象，在命理學中，「九運」將從2024年開始一直到2043年，展望新年，命理風水專家楊登嵙老師分享，不管是財運、外在妝容，還是風水擺設等，都有著一些不可觸犯的禁忌，提醒民眾千萬要留意，另外也可以透過一些小撇步，來幫助2024好運旺旺來。

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禁忌一：錢包忌紅、守不住財

首先第一步，新的一年大家都希望可以招財，但是招財也是有些禁忌的，楊登嵙老師分享，雖然紅色本有「招財」的意味，但卻不適合用於錢包的顏色上，可能會無法幫你守住裡面的錢，錢來的快，去得更快，提醒民眾想要招財還是選用「金色系」錢包，可以提升運氣，金色代表錢財的象徵，有豐收與財氣之意，有助於投資、事業、財運，或是土色系「咖啡色、棕色」錢包，土生金，旺財又聚財，可以幫你守住財富。

▲楊登嵙老師分享招財禁忌，紅色喜氣卻不適合用於當錢包的顏色。（示意圖/ shutterstock）
▲楊登嵙老師分享招財禁忌，紅色喜氣卻不適合用於當錢包的顏色。（示意圖/ shutterstock）
禁忌二：妝容不宜濃、自然透亮助運勢

再來針對外在的部分，楊登嵙老師提及，「相由心生」: 臉的「財帛宮」在鼻子，「子女宮」在眼袋，「夫妻宮」在太陽穴，「命宮」在眉宇之間等，如果使用過於濃重或不適合的顏色，恐影響運勢，且臉部若有疤痕、斑點、壞痣、雜紋、歪斜，務必要使用粉底、遮瑕、眉筆、眼影等化妝品來強調優點，修飾缺點。

老師也提到，保持妝容簡潔、臉色有自然光亮就可以提升運勢。還要透過定期清潔、保濕、防曬等方法維護肌膚狀態，以及帶著笑容與自信心，自然就能在新的一年迎來好運。提到開運妝容，想打造光澤感肌膚，可以考慮現正流行的極簡自然妝容，其中推薦蓓朵娜「極光CC霜」。原因是它是今年度百大經典品牌多功效彩妝賞第一名，同時也是巴黎時裝周及紐約時裝周官方設計師指定使用的台灣保養品牌。同時兼具讓肌膚預防陽光的傷害，還具有強大的保濕修護效果，也具有最高等級SPF50+★★★★的防曬效果，再加上特殊的智慧光感校色科技，擦上後妝感非常輕透，使肌膚呈現自然透亮的光澤，臉部一整天持續有光，能幫助龍年運勢更上層樓。

▲想開運除了運用粉底及遮瑕修飾缺點以外，還可以使用能夠提亮的產品展現容光煥發的一面，自然能在新的一年迎接好運。（圖/翻攝自蓓朵娜官網）
▲想開運除了運用粉底及遮瑕修飾缺點以外，還可以使用能夠提亮的產品展現容光煥發的一面，自然能在新的一年迎接好運。（圖/翻攝自蓓朵娜官網）
禁忌三：勿擺假花、空櫃　恐招爛桃

另外，命理老師也點出「喜星」、「桃花星」、「官星」，是主宰人際關係、事業、異性緣，民眾想要龍年開運，要切記千萬不要擺設假花或大型空櫃子，甚至是大花瓶，以免造成爛桃花。相反的可以在這些位置，擺設一些正在開花的植物，或放置粉紅色水晶球，來增加異性緣及人際關係，提昇事業運。想要替新春開運嗎？切記留心命理老師分享的禁忌，也可以透過妝容、選對錢包等，替自己轉轉運！ 

▲楊登嵙老師分享2024年九宮飛星圖。（圖/楊登嵙老師提供）
▲楊登嵙老師分享2024年九宮飛星圖。（圖/楊登嵙老師提供）

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