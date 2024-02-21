以馬內利兄妹5:50早起寫「公文」　引網友好奇、竟是另一家補習班

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日程表標示5點50分至7點10分，兄妹要寫公文，哥哥已經完成英文最終教材，剩數學和中文2科，妹妹則是還有3科。不少網友疑惑國小生是要寫什麼「公文」？也有人酸說，「他們寫的公文，也是這麼多表情符號嗎？」
據了解，小兄妹的媽媽是名新聞主播，並曾到公文式教育（KUMON）分享自己經驗時提到，「（我）習慣高壓、習慣極盡利用每分每秒，加上又有助人健康減肥的副業，我很習慣安排自己和小孩的時間。」並透露孩子每週一到五每天放學3小時的密集英文課，寒暑假無休，為的是和美國課綱完全同步，暑假還要和美國私小一起考IOWA test，測驗自己在全美國私校學生的排行，7點半到家，2個半小時到3個小時的練琴，接下來就是學校功課。他們早上必須5點45分起床，才來得及在7點20分出門上學前寫完。
小兄妹媽媽認為，學習都是痛苦的，只有成果展現才是快樂的，唯有學習變成習慣，才會轉化成喜歡；並提到，現在孩子已經習慣每天寫公文，如果不能去教室寫公文，甚至還會哭鬧抗議。
《NOWnews今日新聞》查詢公文式教育（KUMON）官網後發現，這是一名日本人公文公（姓氏公文KUMON）所創，他看到國小二年級兒子的數學成績不理想，親手為兒子編寫出一套，能讓孩子以自學自習不斷前進的數學教材，通過學習後，兒子公文毅的學力不斷提高，在小學六年級，已經能夠獨立解答高中數學的微積分問題。
後來他便開始分享這樣的教育方法，在1958年於大阪創立公司，並決心開設更多的公文式教室，以「自學自習到高中教材」為目標，讓每個孩子自學自習適合自己能力的內容來提高能力，公文式學習法的推廣由此開始，目前在全台20個縣市都設有補習教室。
KUMON官網提到，公文式教育的特點包括個別恰恰好的學習、超越學年、自學自習、小階段前進的教材。透過學力診斷測驗，了解孩子當下的能力，再依據孩子的能力，從適當級別的教材開始學習，因此孩子的學習完全不受年紀、學年的限制，澈底擺脫團體授課必須遷就其他同儕學習進度的困境；致力於開發孩子的潛能，透過每天學習適量、難易度適中的教材，幫助孩子打穩學習的根基，進而超越學年學習，提早學習學校還沒教過的内容，提升學習能力。
讓孩子運用學過的知識來思考、解開新問題，為了達到這樣的目標，老師會先確認孩子的程度，再給予適當的提示，透過引導的方式讓孩子自己找到解决問題的辦法，從中體會到靠自己力量解决問題的喜悅；將各學習課題分解到難以再分解的程度，並由淺入深的編排在一起，便於孩子自學自習、超越學年，實現因人而異的教學宗旨。
學習方法包括向老師問好、繳交家庭作業、語文教材聽讀、計時書寫當天教材、張張一百分（寫完的教材立刻批改，若有錯誤，訂正到一百分為止）、登記成績（掌握當天學習成效）、教師確認學習結果、帶回家庭作業（訂定固定的KUMON時間，讓孩子每天按時書寫教材），並希望學生能每星期到教室學習2次。
官網提到，KUMON並非團體授課式的學習，而是透過老師為每個孩子安排適當的教材，讓他們可以運用自己已經學會的能力，自學新的學習課題，因此老師無須一直在孩子身邊給予指導。
另外，KUMON每週2次在教室裡學習，其他日子給予孩子在家學習的家庭作業，作業的目的是培養學習習慣，提高學習效果，最終培養自主學習的能力，作業量將取決於年級和學習的難度，並考慮每科大約30分鐘可以完成的作業量；無法到教室上課的學生，也提供「函授學習」。