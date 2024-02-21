深坑大火臭味瀰漫！北市衛生局：加派灑水車抑塵、啟動空氣採樣
新北深坑一帶火災造成煙霧與異味瀰漫至台北市，北市衛生局今（21）日表示，針對燃燒可能產生異味落塵飄散，今天上午起同時加派水車加強灑水，避免落塵再揚起，針對廢氣中之戴奧辛等疑慮，北市已進行採樣，檢測結果預計最快一週後出爐。環保局也建議民眾如擔心聞到異味，可暫時緊閉居家門窗，如需外出可配戴口罩，以減少呼吸道不適感。
記者呂炯昌／台北報導
環保局指出，現行大氣空氣品質標準只有針對PM2.5、PM10、O3、Co、NO2及SO2進行監測，21日15時空氣品質污染物測值為：細懸浮微粒(PM2.5)：12~ 28 μg/m3 (日平均標準值35μg/m3)、懸浮微粒(PM10)：30 ~ 63 μg/m3 (日平均標準值100μg/m3)、一氧化碳(CO)：0.2 ~ 0.7 ppm (小時平均標準值 35 ppm)、二氧化硫(SO2)：1.0~ 6.1 ppb (小時平均標準值 75 ppb)、二氧化氮(NO2)：8.8 ~ 26.2 ppb (小時平均標準值 100 ppb)、臭氧(O3)：26.9 ~ 45.2 ppb (小時平均標準值 120 ppb)，顯示目前北市各測站數據都屬正常範圍。
環保局指出，今天下午也派出移動式空氣品質監測車至文山區博嘉里，於16時30分起進行為期1週的空品連續監測至26日，加強距離新北火災地點最近的文山區空品監測。為減少可能附著異味的落塵隨風飄散，環保局今早已加派水車至被民眾反映受異味影響之區域(包含文山、大安、中正、萬華等行政區) 執行，灑水避免落塵再揚起，截至今日16時，共出動洗街車20車次，作業總里程66公里，使用再生水水量150噸。
有關民眾擔心新北火災飄散至北市空氣中的物質可能含有無色、無味的戴奧辛(Dioxin)及無色有刺激味的氟化氫(HF)部分，環保局表示，兩者非屬一般空氣品質檢測站檢測項目，且並無法自動連續檢測，為了解決民眾疑慮，今天已緊急安排檢測單位進行採樣及分析，預計最快約1週會有數據報告。