宜蘭深山驚見烏龜卡石縫慘死！阿伯「狂救2000隻」 眾轟放生團體
放生還是殺生？有民眾在宜蘭深山的溪流內，看到好幾十隻呈現瀕死狀態的烏龜，甚至還有不少已經死亡的個體。一問當地阿伯，才得知對方在近短短幾個禮拜內，就已經救援「超過2000隻」烏龜，畫面曝光後，立刻引發大批網友抨擊放生團體：「這不是在做善事」。
記者潘毅／綜合報導
昨（20）日民眾Blues Yen在宜蘭深山秘境「武荖坑秘境林道」上，目睹心痛的景象，溪邊上有好幾隻烏龜奄奄一息的卡在大石頭縫中間，甚至還有好幾隻已經死亡，令他相當難過：「是哪個放生團體啊？把這些河龜抓來深山溪裏放，這裡水又冷又急，還有石頭過大，很多龜都卡在石頭縫動彈不得，很多已經死亡，這不是在積陰德，是在造孽」。
從龜殼的花紋判斷，這些烏龜應該是台灣低海拔水域中可看見的斑龜，但牠們主要生存的環境，是在例如池塘、水庫等安定的水域內，而非高海拔深山中湍急溪流與充滿大石塊的陡峭河岸。當事人更透露，在溪邊時還遇到一位阿伯，對方提到從過年到現在，「已經撿了2000多隻野放回山下」。最後原PO與友人這次共救援了32隻烏龜，後續也轉交給宜蘭縣政府安置並檢驗，後續再找尋適合環境野放。
不少網友看完過程後，皆憤慨表示：「放生都變殺生了，這樣真的能上天堂嗎」、「真的很討厭這種放生概念，不做功課把動物放不熟悉的環境，不等同於害死牠們嗎」。