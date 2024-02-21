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台積電重訊公告賣安謀股票　處分利益逾18億元

▲台積電今（21）日傍晚公告，以每股119.47美元的價格處份85萬股Arm股票，獲利5800萬美元，約新台幣逾18億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電今（21）日傍晚公告，以每股119.47美元的價格處份85萬股Arm股票，獲利5800萬美元，約新台幣逾18億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電今（21）日傍晚公告，以每股119.47美元的價格處份85萬股Arm股票，獲利5800萬美元，約新台幣逾18億元。公告指出，截至目前為止，台積電仍持有Arm約111萬784股、金額1.35億美元，約新台幣42.6億元，約佔持股0.1%。

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去年軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm) 於美股首次公開發行 (IPO)，由於安謀是台積電半導體生態系重要的一環，媒體詢問台積電是否也有意加入投資行列，台積電董事長劉德音當時表示，台積電希望安謀能成功，要不要投資還在評估中。

隨後台積電於去（2023）年9月中拍板，核准於不超過美金1億元（約合新台幣31億元）之額度內認購Arm Holdings plc普通股股份。台積電當時表示，主要是為了策略目的，讓台積電在未來與重要供應商、合作夥伴的合作中，處於有利地位。

外界認為，若台積電入股安謀，將可強化晶圓代工能量，再加上安謀已是全球晶片業最重要的設計基礎，台積電參股安謀將有助於擴大後續接單優勢。

安謀股票上市至今不到一年，股價從56.1美元漲到20日的121.77美元，等於已經翻倍，股價狂飆除了反映優於預期的財測之外，安謀財報也顯示，人工智慧的支出正在提振銷售。

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