「黑曜精靈」紫嫣沒有偏財運　爆料爸爸李㼈刮刮樂狂中

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黑曜精靈農曆年前推出寫真冊《Twinkle Black / Twi-light》，開放預購後即衝上博客來中文書即時榜冠軍，Emma說，除夕夜當天她帶了寫真冊給家人看，沒想到家人一頁一頁看得非常仔細，讓她很感動。力安則說，今年過年與家人沒有特別安排，反而非常期待開工與之後的簽書會與大家見面。
力安及師大高材生紫嫣一起創作單曲〈LMRN〉，由師兄Shawn尚融擔任製作人。在現場，力安清唱〈LMRN〉展現清新嗓音，讓人聽得如癡如醉，她透露這首歌曲是一首甜甜的愛情小故事，推薦大家可以邊翻寫真冊邊聽，跟著她們一起去旅遊。而名慧也為寫真冊畫了9人的Q版頭像，希望能為大家留下紀念。
女團「HUR+緋紅魅影」成員裴頡，在《未來少女》中表現獨特個性與風格，深受粉絲喜愛，HUR+今年不只發行新專輯，4月也會在Legacy舉辦小型演唱會，門票今日開賣，此外，女團AKB48 Team TP袁子筑、周家安，本月底將舉行《手牽手》公演。
江尚儒跨刀寫真冊 期待戲劇演出
「原子少年」金雲及江尚儒，日前跨刀支持師妹「黑曜精靈」寫真冊拍攝，金雲另出任申力安單曲〈LMRN〉MV男主角，兩人挑戰螢幕初吻演出，新的一年，他期待有戲劇新作品，江尚儒也將朝戲劇努力。
江尚儒笑說自己真的沒有偏財運，這兩年過年共刮了5張2000元的刮刮樂，沒想到完全「摃龜」，希望事業能夠旺一點。身為易胖體質的他，過年期間也非常克制，盡量以高蛋白的食物為主，也很認真運動，瘦了3公的他反而也被提醒不能太瘦，他現在主攻提升肌肉量，今年不論在身材或者事業上都會繼續努力。
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