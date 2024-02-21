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「黑曜精靈」紫嫣沒有偏財運　爆料爸爸李㼈刮刮樂狂中

▲黑曜精靈成員力安（左起）、依沛、紫嫣、采婕、Emma、名慧、張瑄、雨璇、郭郭分享過年趣事。（圖／記者吳翊緁攝）
▲黑曜精靈成員力安（左起）、依沛、紫嫣、采婕、Emma、名慧、張瑄、雨璇、郭郭分享過年趣事。（圖／記者吳翊緁攝）

記者羅凌筠／台北報導

從選秀節目《未來少女》出道的黑曜精靈Twinkle Black，由力安、采婕、張瑄、Emma、郭郭、依沛、雨璇、紫嫣、名慧9位成員組成，今（21）日出席經紀公司伊林娛樂開工團拜，分享過年趣事。星二代紫嫣說以前擔心自己運氣不好，不敢玩刮刮樂，沒想到真的都沒中獎，倒是爸爸李㼈手氣好狂中，今年包紅包給她，被問起有沒有包給爸爸，她說：「爸爸說等我很多工作賺錢了再包給他。」

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女團盛世！「黑曜精靈」開工大發

黑曜精靈農曆年前推出寫真冊《Twinkle Black / Twi-light》，開放預購後即衝上博客來中文書即時榜冠軍，Emma說，除夕夜當天她帶了寫真冊給家人看，沒想到家人一頁一頁看得非常仔細，讓她很感動。力安則說，今年過年與家人沒有特別安排，反而非常期待開工與之後的簽書會與大家見面。

力安及師大高材生紫嫣一起創作單曲〈LMRN〉，由師兄Shawn尚融擔任製作人。在現場，力安清唱〈LMRN〉展現清新嗓音，讓人聽得如癡如醉，她透露這首歌曲是一首甜甜的愛情小故事，推薦大家可以邊翻寫真冊邊聽，跟著她們一起去旅遊。而名慧也為寫真冊畫了9人的Q版頭像，希望能為大家留下紀念。

▲HUR+裴頡與師兄陳信維（左）、王碩瀚（右）期許龍年事業順利。（圖／記者吳翊緁攝）
▲HUR+裴頡與師兄陳信維（左）、王碩瀚（右）期許龍年事業順利。（圖／記者吳翊緁攝）
▲藝人亮曦（左起）、艾庭、周家安、袁子筑、徐瑋澤出席開工團拜。（圖／伊林娛樂提供）
▲藝人亮曦（左起）、艾庭、周家安、袁子筑、徐瑋澤出席開工團拜。（圖／伊林娛樂提供）
女團「HUR+緋紅魅影」成員裴頡，在《未來少女》中表現獨特個性與風格，深受粉絲喜愛，HUR+今年不只發行新專輯，4月也會在Legacy舉辦小型演唱會，門票今日開賣，此外，女團AKB48 Team TP袁子筑、周家安，本月底將舉行《手牽手》公演。

江尚儒跨刀寫真冊　期待戲劇演出

「原子少年」金雲及江尚儒，日前跨刀支持師妹「黑曜精靈」寫真冊拍攝，金雲另出任申力安單曲〈LMRN〉MV男主角，兩人挑戰螢幕初吻演出，新的一年，他期待有戲劇新作品，江尚儒也將朝戲劇努力。

▲江尚儒（左四）與男模蘇恆緯（左起）、王靖惟、韓晨、邱求新、張智、瞿家新、吳文中迎新春。（圖／伊林娛樂提供）
▲江尚儒（左四）與男模蘇恆緯（左起）、王靖惟、韓晨、邱求新、張智、瞿家新、吳文中迎新春。（圖／伊林娛樂提供）
江尚儒笑說自己真的沒有偏財運，這兩年過年共刮了5張2000元的刮刮樂，沒想到完全「摃龜」，希望事業能夠旺一點。身為易胖體質的他，過年期間也非常克制，盡量以高蛋白的食物為主，也很認真運動，瘦了3公的他反而也被提醒不能太瘦，他現在主攻提升肌肉量，今年不論在身材或者事業上都會繼續努力。

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