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吳淡如認：贏在起跑點沒用！點破家長「你將來就會感謝我」迷思

▲吳淡如在臉書上發文，認為那些常把「以後你會感謝我」掛在嘴邊的父母，只是想把自己認為的「頂尖優秀」強加在孩子身上。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如在臉書上發文，認為那些常把「以後你會感謝我」掛在嘴邊的父母，只是想把自己認為的「頂尖優秀」強加在孩子身上。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

記者張一笙／綜合報導

吳淡如今（21）日在臉書上發表自己的教育理念，她先提到對於別人家怎麼教小孩她沒有意見，但自發力和想像力需要有人生空檔，才能夠真正發揮。吳淡如有感而發，父母們常掛在嘴邊的「你將來就會感謝我」都是假。根據她多年的觀察認為：「贏在起跑點這件事，沒有用！」

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吳淡如用人生經驗做總結，認為：「贏在起跑點沒有用」。（圖／翻攝自吳淡如FB）
吳淡如用人生經驗做總結，認為「贏在起跑點沒有用」。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
以馬內利美語昨日在臉書上貼文，曝光機構內2位學童的每周時刻表，搭配了許多表情符號及英文試圖讓文章看起來更有生動活潑。但不少人看到時刻表以後，紛紛嚇到留言：「希望他們有時間好好坐下吃晚餐！」只見時刻表要求2名孩子晚上11點半以前要睡覺，早上5點50分就得起床寫公文，晚餐只能利用7點到7點20分回家路上吃。

看到如此制式化的日程表，吳淡如表示：「設身處地想一想，如果我是孩子，我一定不想一直住在軍營。」吳淡如認為，不少媽媽都太相信自己優秀的孩子都是自己教出來的，把自己想成為「頂尖優秀」的願望寄託在下一代。吳淡如自認她沒有教出優秀孩子的能力，她只教導孩子為自己要成為什麼樣的人負責，她不想讓孩子人生中花的最大力氣是為了抵抗自己。

▲吳淡如不希望：「孩子人生中花的最大力氣是為了抵抗自己」。（圖／翻攝自吳淡如FB）
▲吳淡如不希望「孩子人生中花的最大力氣是為了抵抗自己」。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
吳淡如用自己的人生經驗表示：「學校裡優秀的人我也看了很多，優秀也不等於很有出息」，應該要學習如何成為一個能夠解決問題的人。但這些事情卻不是一個媽媽用教的就能學會的事情。吳淡如覺得，不少家長都會把「你將來就會感謝我」這句話當做口頭禪，但她以自己的人生經驗做總結：「贏在起跑點這件事，以我的年紀而言，花開花落都看過，真的可以告訴你，沒有用。」

事實上，中國大陸過去曾有一名「神童」，2歲就認識上千個字，13歲考上大學，卻在17歲因為生活自理能力差而被中國科學院（中國最高學術機構）被勸退學。細數「神童」的過往，從8歲開始跳級進入中學，一路到13歲考進大學，「神童」的母親一直在他身旁負責照料生活起居。直到進入中科院後，「神童」的母親不再被允許在旁陪讀，導致「神童」的生活無法自理，更不懂得跟人社交，以致於到最後被退學回歸平淡，泯然於眾人。

▲吳淡如認為，孩子必須學習成為一個有辦法解決問題的人。（圖 / 翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如認為，孩子必須學習成為一個有辦法解決問題的人。（圖 / 翻攝自吳淡如臉書）
不是所有孩子都需要成為天才，這個案例與吳淡如提到的「自發力和想像力是需要有人生空檔，才能夠真正發揮」直接相對應。事實上，家長們應該更應該要思考的是：「如何將孩子培養成能夠擁有正常人生觀的獨立個體。」同時吳淡如也在文末強調自己「只是有感而發」，並沒有針對任何特定事件。

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