吳淡如認：贏在起跑點沒用！點破家長「你將來就會感謝我」迷思

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看到如此制式化的日程表，吳淡如表示：「設身處地想一想，如果我是孩子，我一定不想一直住在軍營。」吳淡如認為，不少媽媽都太相信自己優秀的孩子都是自己教出來的，把自己想成為「頂尖優秀」的願望寄託在下一代。吳淡如自認她沒有教出優秀孩子的能力，她只教導孩子為自己要成為什麼樣的人負責，她不想讓孩子人生中花的最大力氣是為了抵抗自己。
吳淡如用自己的人生經驗表示：「學校裡優秀的人我也看了很多，優秀也不等於很有出息」，應該要學習如何成為一個能夠解決問題的人。但這些事情卻不是一個媽媽用教的就能學會的事情。吳淡如覺得，不少家長都會把「你將來就會感謝我」這句話當做口頭禪，但她以自己的人生經驗做總結：「贏在起跑點這件事，以我的年紀而言，花開花落都看過，真的可以告訴你，沒有用。」
事實上，中國大陸過去曾有一名「神童」，2歲就認識上千個字，13歲考上大學，卻在17歲因為生活自理能力差而被中國科學院（中國最高學術機構）被勸退學。細數「神童」的過往，從8歲開始跳級進入中學，一路到13歲考進大學，「神童」的母親一直在他身旁負責照料生活起居。直到進入中科院後，「神童」的母親不再被允許在旁陪讀，導致「神童」的生活無法自理，更不懂得跟人社交，以致於到最後被退學回歸平淡，泯然於眾人。
不是所有孩子都需要成為天才，這個案例與吳淡如提到的「自發力和想像力是需要有人生空檔，才能夠真正發揮」直接相對應。事實上，家長們應該更應該要思考的是：「如何將孩子培養成能夠擁有正常人生觀的獨立個體。」同時吳淡如也在文末強調自己「只是有感而發」，並沒有針對任何特定事件。
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