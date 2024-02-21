林佳龍再戰社宅爭議！臉書發長文駁盧秀燕　網提醒非同溫層聽不到

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林佳龍指出，自己在台中市長任內4年，透過中央與地方攜手「三好一公道」的社會住宅，規劃、動工的13處社宅基地共有6701戶，興建完成6處共1411戶，卸任前進度已是全台最快。除了當時已完工的豐原區安康一期、大里區光正一期，還有當時興建中、目前多已近完工的太平區育賢一期與二期、梧棲區三民段、北屯區同榮段、北屯區北屯段。另協調中央取得軍方用地的東區尚武段、原是國有地的西屯區惠來厝段等，也在用地上獲得中央鼎力協助。
他強調推動社會住宅最大困難在於土地取得，過去許多社宅透過中央攜手地方努力的方式解決難題，盧秀燕上任已5年，讓大家失望的莫過於將他任內規劃北屯區太原段社宅用地賣給建商，讓市民損失3500戶的社會住宅。盧市府任意賤價變賣市地，遭質疑圖利建商，現在反而抹黑中央，對市民的居住正義難以交代。他呼籲中市府重視並善用每一塊可以利用的市有地，和中央攜手讓社宅政策得以延續，才能降低市民居住壓力負擔，讓台中更宜居。
多位綠營民代留言聲援林佳龍，批評盧秀燕「一拖再拖」、「盧秀燕是表面處理專科」；有民眾留言「懷念林市長」，也有網友直白的突破盲腸，指「這種資訊澄清方式、管道對非同溫層市民是沒有效果！我在清水的鄰居不管老少，大多認為中央社宅興建數0，中央都在卡中市各項建設。」，立即引起其他網友呼應，「台中人不會看那麼多的字，你們不知道怎麼丟掉台中市的？不知道立委選那麼慘？」「建議可以把這樣的澄清內容用簡單的圖表呈現」。