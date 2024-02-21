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林佳龍再戰社宅爭議！臉書發長文駁盧秀燕　網提醒非同溫層聽不到

▲台中市長盧秀燕前天主持中央公園社會住宅動土典禮。（圖／台中市政府提供，2024.02.21）
▲台中市長盧秀燕前天主持中央公園社會住宅動土典禮。（圖／台中市政府提供，2024.02.21）

記者顏幸如／台中報導

台中市中央公園社會住宅前天動土，市長盧秀燕在致詞時稱「中央在台中社宅一戶都沒開工」的說法發酵，總統府祕書長林佳龍昨在臉書發600多字長文，駁斥盧秀燕說法，並指這是繼「中央一毛不拔」、「立委都在睡」之後，盧秀燕慣用抹煞中央攜手地方努力的語法。他批評即使如此，也無法掩蓋台中市社宅規劃興建數不增反減、進度延宕的事實。但有網友直白留言，指「這種資訊澄清方式、管道，對非同溫層市民沒有效果！」

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林佳龍指出，中央公園社會住宅用地是由國產署同意撥用，「不知道盧市長是刻意還是不認真」，他細數中央這些年在台中積極推動興建社宅，在龍井的台糖公營學苑社宅已有200多戶完工而且入住；西屯區惠民安居和潭子區頭家安居計畫700戶也在去年開工，另有已決標待開工的3110戶，總計4013戶，補助台中市102億元經費，中央所興辦戶數已經遠遠超越盧秀燕上任5年新增興建的數量。

▲林佳龍指自己在市長任內即與中央攜手規劃台中社宅。（圖／翻攝林佳龍臉書，2024.02.21）
▲林佳龍指自己在市長任內即與中央攜手規劃台中社宅。（圖／翻攝林佳龍臉書，2024.02.21）
林佳龍指出，自己在台中市長任內4年，透過中央與地方攜手「三好一公道」的社會住宅，規劃、動工的13處社宅基地共有6701戶，興建完成6處共1411戶，卸任前進度已是全台最快。除了當時已完工的豐原區安康一期、大里區光正一期，還有當時興建中、目前多已近完工的太平區育賢一期與二期、梧棲區三民段、北屯區同榮段、北屯區北屯段。另協調中央取得軍方用地的東區尚武段、原是國有地的西屯區惠來厝段等，也在用地上獲得中央鼎力協助。

他強調推動社會住宅最大困難在於土地取得，過去許多社宅透過中央攜手地方努力的方式解決難題，盧秀燕上任已5年，讓大家失望的莫過於將他任內規劃北屯區太原段社宅用地賣給建商，讓市民損失3500戶的社會住宅。盧市府任意賤價變賣市地，遭質疑圖利建商，現在反而抹黑中央，對市民的居住正義難以交代。他呼籲中市府重視並善用每一塊可以利用的市有地，和中央攜手讓社宅政策得以延續，才能降低市民居住壓力負擔，讓台中更宜居。

多位綠營民代留言聲援林佳龍，批評盧秀燕「一拖再拖」、「盧秀燕是表面處理專科」；有民眾留言「懷念林市長」，也有網友直白的突破盲腸，指「這種資訊澄清方式、管道對非同溫層市民是沒有效果！我在清水的鄰居不管老少，大多認為中央社宅興建數0，中央都在卡中市各項建設。」，立即引起其他網友呼應，「台中人不會看那麼多的字，你們不知道怎麼丟掉台中市的？不知道立委選那麼慘？」「建議可以把這樣的澄清內容用簡單的圖表呈現」。

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