想線上刷卡換外幣現鈔只剩8天　兆豐銀：3/1起暫停業務

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不過，兆豐銀行宣布這項手續費優惠後，由於信用卡也可預借現金，引發市場質疑是外幣版信用卡預借現金，金管會及央行也介入關 ，甚至金管會還邀兆豐銀高層「喝咖啡」，還表示即便兆豐銀在2005年獲央行准許相關業務，可是信用卡法令時空背景已不同，要兆豐銀盡速重新評估「適法性」、「妥適性」，並對外說明。
央行當時同意兆豐銀行開辦「50萬元以下的外幣現鈔網路下單業務」，支付方式包含直接帳戶扣款、ATM轉帳或信用卡「預借現金」等，只是因預借現金手續費高達3.5%，當時央行也叮囑兆豐銀須充分揭露費用等資訊。而這次爭議在於兆豐銀將手續費降低至每筆10元，違反「信用卡業務機關管理辦法」規定，發卡機構禁止對信用卡預借現金做推介、廣告等行銷行為，因而踩到紅線。
在金管會及央行介入關切後，兆豐銀行也在昨日宣布將暫停信用卡線上結匯業務，並在今日正式公告「本行線上結匯外幣現鈔使用本行信用卡繳款業務將於2024/3/1起暫停服務，如您對本次修訂後之內容有任何異議，得於前開生效日前通知本行終止信用卡契約；若您未於該期限前表示異議，則視同承認及適用本次修訂後之內容，造成不便敬請見諒。」 由於線上結匯24小時都可下單，也因此，至2月29日，兆豐銀線上結匯刷卡買外幣，剩下8天就結束。